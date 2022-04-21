KYK yurdundaki şort yasağına soruşturma

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsünde bulunan, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait erkek öğrenci yurdunun yemekhanesine şort ve kısa pantolonla girilmesinin yasaklanmasıyla ilgili soruşturma açıldı. Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da, yasağın üniversite ile alakalı olmadığını açıkladı.

İsmail AKDUMAN

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KTÜ ana kampüsü içinde bulunan KYK ait erkek öğrenci yurduna ait yemekhanenin girişine “Kantin ve yemekhaneye şortlu ve kısa pantolonlu girmek yasaktır” yazılı uyarı asıldı. Yasaklanmaya öğrenciler sosyal medyadan tepki gösterdi.

KTÜ öğrenci kolektifi Ramazan’la birlikte gerici uygulamaların arttığını ileri sürerek “Kampüs içerisindeki yurtlara, KYK müdürlüğü tarafından kısa pantolon ve şort yasağı getirilmiştir! Üniversiteler sizin keyfinize göre karar alacağınız yerler değildir” ifadelerini kullanarak yasağın kaldırılmasını istedi.

REKTÖR: ÜNİVERSİTE İLE ALAKALI DEĞİL

Sosyal medyada yasağa tepki gösteren öğrencilere cevap veren KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, “Bu uygulamanın KTÜ ile alakası yok” dedi.

Yemekhane girişine asılan uyarı yazısı ise gelen tepkiler üzerine kaldırılırken, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca da ilgili yurt görevlileri hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Öğrenciler çağ dışı uygulamanın kaldırılmasından dolayı memnun olduklarını belirterek, “Burada herkes kendi kararını kendisi alabilir. İnsanlar nasıl istiyorlarsa öyle davranmalılar. Uzun kısa fark etmez, istediklerini giyebilirler. İstedikleri gibi gezip dolaşabilirler” ifadelerini kullandı.

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