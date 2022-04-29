MEB personel alımı sonuçları açıklandı mı? Fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı alımı sonuç günü…

MEB personel alımı ile başvurularını gerçekleştiren fizyoterapist, aşçı ve aşçı yardımcısı adayları için sonuç tarihi geldi. MEB atama sonuçları, gün içerisinde https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ ve http://personel.meb.gov.tr/ adreslerinden ilan edilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 13.11.2021 tarihinde yapılan yerleştirme sonucu adayların tercihlerine yerleşememeleri, yetersiz başvuru ve çeşitli nedenlerle göreve başlayamayanlardan boş kalan 63 sözleşmeli fizyoterapist pozisyonu ile 1.588 sözleşmeli destek personeli pozisyonuna (aşçı, aşçı yardımcısı) personel alımı sonuçları bugün açıklanacak.

MEB FİZYOTERAPİST, AŞÇI VE AŞÇI YARDIMCISI ALIMI SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME

MEB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Atama sonuçları, 29.04.2022 tarihinde https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ ve

http://personel.meb.gov.tr/ adreslerinden ilan edilecek.

Atamaları valiliklerce kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde (Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler hariç.) göreve başlamak üzere atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunacak; süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

ATAMASI YAPILANLARDAN GÖREVE BAŞLAMADAN ÖNCE İSTENECEK BELGELER

* Başvuru sonuç belgesi,

*2020 KPSS (B) grubu sonuç belgesi,

*Diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak mezuniyet belgesi,

* Aşçı ve aşçı yardımcısı unvanına yapılan başvuru için istenilen sertifika veya belge,

* Güncel tarihli adli sicil kaydını gösterir belge,

* Sağlık kurulu raporu,