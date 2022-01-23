İstanbul’da kar yağışı etkili oldu

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir anda etkisini gösteren kar sonrası yollar sabah saatlerinde tamamen beyaza büründü.

Sozcu.com.tr

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İstanbul’da cuma gününden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hava sıcaklığının düşmesiyle gece saatlerinde hızlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan uyarıda, karın etkisini arttırdığı ve gece saatlerinde, karın sağanak şekilde yağacağı vatandaşların tedbirli olması konusunda uyarılarda bulunulmuştu.

Etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde bazı ilçelerde şiddetlendi. Anadolu Yakasında ise lapa lapa yağan karın etkisiyle sokaklar beyaza büründü.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde kar yağışı renkli görüntüler oluşturdu. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde turistler ve vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Sarıyer'de yoğun kar yağışı nedeniyle görüş açısı düşerken TEM Otoyolu bembeyaz örtüyle kaplandı.

Otoyollarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yolların kapanmaması için yoğun çaba sarfetti. Bir taraftan yolda biriken karları küreyen araçlar diğer taraftan ise tuzlama çalışması yaptı.

İstanbul'un köprüleri ve sahil şeridindeki parklarda kartpostallık görüntüler oluştu. Kar yağışıyla bembeyaz örtüyle kaplanan parklar, boğaz ve teknelerin uyumuyla görülmeye değer karelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kar yağışının 5 gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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