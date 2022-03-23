Turistik bölgelerde yer alan 8 hazine arsası satılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 5-6-7 Nisan 2022 tarihinde, 28 ilde 472 arsayı açık arttırma ile satma kararı aldı. Muğla’nın turistik ilçeleri Milas ve Bodrum’da ise 8 arsa satışa çıkarılacak.

Yaşar ANTER

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 5-6-7 Nisan 2022’de, 28 ilde 472 arsayı açık arttırma ile satma kararı aldı. Müzayedelerin İzmir ilinin Bayraklı ilçesindeki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi ve İstanbul Küçükçekmece TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirileceği açıklandı.

2 TURİSTİK MAHALLEDE ÜÇ ARAZİ SATIŞA ÇIKARILACAK

Yapılacak hazine arazileri satışları içerisinde Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi’nde 648 metrekare ticaret alanı, 5 milyon 135 bin TL’ye, yine Gündoğan Mahallesi’nde 5 bin 665 metrekare büyüklüğündeki günübirlik turizm tesis alanı 45 milyon 325 bin TL muhammen bedelle satılırken, Yahşi Mahallesi’nde 8 bin 785 metrekarelik konut artı turizm alanı da 33 milyon 824 bin TL satışa çıkarılacak.

Milas'ın turistik Kıyıkışlacık Mahallesi'nde ise 5 ayrı arsa satışa çıkacağı belirtildi.

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