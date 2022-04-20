Üniversite öğrencileri isyan etti: Tacizci içeri nasıl girdi?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Yunus Emre Kredi Yurtlar Kurumu Kız Yurdu’na geçtiğimiz gece saat 00.00 sıralarında bir kişinin girerek kız öğrencilere tacizde bulunması, üniversite öğrencileri tarafından tepkiyle karşılandı. Üniversitenin içinde ve 3 güvenlik noktasına rağmen tacizcinin içeriye girmesine tepki gösteren üniversite öğrencileri, üniversite yemekhanesinde yaptıkları basın açıklaması ile güvenliğe tepki gösterdi.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencileri, Eskişehir’de Yunus Emre KYK Kız Yurdu’nda geçtiğimiz gece yarısı bir erkeğin elini kolunu sallayarak yurda girmesine ve kız öğrencileri rahatsız etmesine tepki gösterdi.

YEMEKHANEDE BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Geçtiğimiz gece saat 00.00 sıralarında Anadolu Üniversitesi Yunus Emre KYK Kız Yurdu’nda meydana gelen olayda, yurtta görevli 3 güvenlik noktasındaki güvenlik görevlilerinden habersiz içeriye girmeyi başaran bir kişi, yurdun katlarını gezmiş, kız öğrencilerin kaldığı odalarda dolaşmış ve kız öğrencileri taciz ettiği iddia edilmişti.

Yurtta 3 güvenlik noktası bulunduğunu belirten öğrenciler, yurda yavru kedi bile sokamadıklarını belirterek duruma tepki göstermiş ve tepkilerini sosyal medyada da dile getirmişlerdi.

Yunus Emre KYK Kız Yurdu’nda yaşanan olay sosyal medyada da kısa sürede gündeme oturmuştu. Anadolu Üniversitesi öğrencileri, üniversite yemekhanesinde yaptıkları açıklama ile yurtta yaşanan olaya tepki gösterdi.

Öğrenciler, “KYK’larda giriş-çıkış saatlerimize karışan özel güvenlik görevlileri peki dün gece tacizci yurda girerken neredeydi ve ne yapıyordu? Gece yarısı bir tacizci elini kolunu sallayarak, üniversitenin içindeki yurda girerken, öğrencileri taciz ederken, özel güvenlik görevlileri neredeydi?

Yurtta kalan öğrencinin ailesini bile yurda almayan özel güvenlik görevlileri, nasıl oluyor da bu tacizciyi içeriye sokabiliyor? Biz bunu soruyoruz. Özel güvenlik görevlileri olaydan sonra sesini çıkartmak isteyen yurttaki öğrencilere, ‘Biz adamı gördük. Adam zaten tacizciye benzemiyordu. Olayı büyütmeyin’ dedi. Hayır.

Bizler de burada diyoruz ki; bizler olayı büyüteceğiz. Kadın dayanışması içerisinde tacize karşı ‘Dur’ diyoruz. Yaşasın kadın dayanışması. Herkesi tacize karşı mücadeleye çağırıyoruz. Eskişehir KYK’larında tacizci var” şeklinde tepkilerini dile getirdi.

ALKIŞLARLA PROTESTO EDİLDİ

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampusü Yemekhanesi’nde yapılan basın açıklamasının ardından öğrenciler ıslıklarla, alkışlarla ve yemek masalarına vurarak yaşanan olaya tepki gösterirken, ‘Eskişehir KYK’larında tacizci var’ şeklinde slogan attı.

SANIK YAKALANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kız Yurduna izinsiz olarak girerek ‘Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozmaya’ yönelik hareketlerde bulunan ve neticesinde sosyal medya üzerinden infiale yol açtığı görülen olayın şüphelisi olarak 42 yaşındaki Abdülmecit B.’yi tespit etti.

Yunus Emre Kız Yurdu’na izinsiz girdiği ve öğrencilere tacizde bulunduğu öne sürülen şüpheli Abdülmecit B., dün gece saat 00.45 sıralarında polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli Abdülmezit B.’nin ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir KYK Kız yurdunda 'sapık' alarmı