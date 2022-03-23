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Aracın yakıt deposundan 80 kilo metamfetamin çıktı

Erzurum'da durdurulan araçta yapılan aramada, yakıt deposu içerisindeki gizli bölmede 80 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. 

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Aracın yakıt deposundan 80 kilo metamfetamin çıktı

Batı illerine uyuşturucu madde naklini önlemek için Erzurum-Erzincan kara yolundaki polis kontrol noktasında uygulama yapan Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada aracın yakıt deposu içerisindeki gizli bölmede sıvı halde 80 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ile ilgili Ercüment S. gözaltına alındı.(DHA)

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