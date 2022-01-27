Artvin’de heyelan anı kameraya yansıdı

Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı. Heyelan anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Olay bugün akşam saatlerinde meydana geldi. Arhavi-Fındıklı karayolu üzerinde bulunan tır park mevkide heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan dev kayalar karayolunu ulaşıma kapattı. Heyelan sonrası bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edilirken, ekipler karayolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarına başladı.

Karadeniz Sahil Yolu çift taraflı ulaşıma kapanırken, Sarp Sınır Kapısı’nın da heyelan bölgesine yakın olması nedeniyle uzun araç ve TIR kuyrukları oluştu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

TRAFİĞE AÇILDI

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, yoğun çalışmalar sonrası yeniden ulaşıma açıldı.