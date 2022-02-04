ATM’lere sahte dolar yatırıp gerçek dolar çeken çete çökertildi

İstanbul'da banka ATM’lerine sahte dolar yükleyerek, Türk lirası olarak çeken bir şebekeye polis, baskın düzenledi. Şebekenin bu yöntemle 100 bin dolarlık vurgun yaptığı öğrenildi. Baskınlarda 11 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

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Polisi harekete geçiren olay iki özel bankanın emniyete yaptığı başvuruyla ortaya çıktı. İddiaya göre 15-19 Ocak tarihleri arasında Bahçelievler’de banka müşterilerine ait hesaplara ATM'lerden farklı zamanlarda, 64.000, 16.400, 19.900 dolar para yatırıldı. Bu paraların karşılığı, Türk Lirası olarak ATM'lerden çekildi. Bir kısmı ise başka hesaplara havale yapıldı. Ancak banka hesaplarına yatırılan dövizlerin sahte olduğu anlaşıldı.

100 BİN 300 SAHTE DOLAR

İstanbul Siber Polisi, 100 bin 300 dolar sahte paranın banka ATM'lerine yüklenerek, Türk lirası çekilmesi olayının organize olarak gerçekleştiğini belirledi. Araştırmalarda 13 şüpheli belirlendi. Fatih, Bahçelievler, Eyüpsultan, Esenler, Büyükçekmece, Beyoğlu ve Tokat'ta bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 11 şüpheli gözaltına alındı.

ATM'lere para yatıran şüphelilerden V.B.’nin ise Fatih’te bir banka şubesine gidince yakalandığı öğrenildi. V.B’nin emniyetteki işlemleri sonrası hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldığı öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital malzemeye el konuldu. Hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Bankalara sahte para yüklediği anlaşılan 2 şüphelinin daha önce “Parada Sahtecilik” suçundan yakalandığı ve tutuklandığı tespit edildi.

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