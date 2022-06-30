Barışmak için geldi, eşini göğsünden vurarak öldürdü!

İstanbul’da 56 yaşındaki Nilgün Söken U., barışmak için Yalova'dan gelen kocası Mehmet U. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan Mehmet U. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Olay, Ümraniye, Atatürk Mahallesi'ndeki bir adreste meydana geldi. İddiaya göre, Nilgün Söken U. ile Mehmet U. bir süre önce evlenmişti. Emekli olan Mehmet U. ve Nilgün Söken U. evlendikten sonra Yalova'da yaşamaya başladı. İkilinin evliliğinde sorunlar yaşanınca 56 yaşındaki kadın evini terk ederek İstanbul'da bir tanıdığının yanına yerleşti. Mehmet U. iddiaya göre, 3'üncü evliliğini yaşadığı Nilgün Söken U. ile aralarındaki sorunu çözmek ve barışmak için İstanbul'a geldi.

EŞİNİ GÖĞSÜNDEN VURDU

Nilgün Söken U., kocasının barışma isteğini olumsuz karşılayınca Mehmet U. duruma öfkelendi. Eşiyle tartışmaya başladı. Daha sonra ise iddiaya göre, silahını çekerek ateş etti. Silah sesi üzerine durum polise bildirildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, Nilgün Söken U.'yu kanlar içerisinde bulunca sağlık ekiplerine bilgi verildi. Nilgün Söken U. hastaneye götürülürken, kocası polis ekiplerince gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı belirtilen tabanca da ele geçirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Nilgün Söken kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kocası da emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan Mehmet U., adliyeye sevk edildi.

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