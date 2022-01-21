Beyoğlu’da yük asansörünün halatı koptu: 5 yaralı

İstanbul Beyoğlu’da bir iş yerine ait yük asansörünün halatının kopması sonucu 5 kişi yaralandı.

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Olay, saat 14.45 sıralarında Beyoğlu Hasköy Keçeci Piri Mahallesi Okmeydanı Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depoya yük indirmek için kullanılan bina girişindeki asansör, hareket halindeyken halatının kopması sonucu zemine çakıldı.

O esnada asansörün üzerinde bulunan 3 kişiyle, asansörden yük indirmek için aşağıda bekleyen 2 kişi, asansör halatının kopmasıyla, içi kozmetik malzeme dolu varillerin devrilmesi sonucu yaralandı. Depodakilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince variller yerden kaldırıldı. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri daha sonra yaralıları sedyelerle ambulanslara taşıdı.

Yük asansörünün halatının kopması sonucu yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olmadığı, tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.