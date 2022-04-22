Büyü yaparak vatandaşı dolandıran karı koca yakalandı!

Muğla’nın Milas ilçesinde büyü yapma, büyü bozma ve muska yazarak vatandaşların maddi ve manevi mağdur eden karı koca şikayet üzerine yapılan operasyon ile yakalandı. Büyücü karı kocanın şahıslardan büyünün durumuna göre bin TL ile 20 bin TL arasında para aldığı iddia edildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Koru Köyü'nde yaşayan D.Ö. ve eşi H.B.Ö'nün çevre köylerde yaşayan ve ilçe dışından gelenlere üniversiteyi kazandırma, evlendirme, boşandırma çocuk yapma, düşmanının ekonomik işlerini bozma, kocasının geri dönmesini sağlama, piyangodan büyük ikramiye kazandırılması ve benzeri büyü yapma, büyü bozma ve muska yazma işleri karşılığında 1000- 20 bin TL. para aldıkları ve mağdurların isteklerinin yerine gelmemesi üzerine emniyete giderek şikayetçi oldukları belirtildi.

Şikayet ve ihbarları değerlendiren Milas kaçakçılık ve Organize Suçlarla Büro Amirliği tarafından şahısların evine operasyon yapıldı. Gözaltına alınan D.Ö. ve eşi H.B.Ö'nün evinde yapılan aramada büyü yapmak üzere yazıldığı değerlendirilen kağıtlar ve mağdurlara ait evraklar ele geçirildi.

D.Ö. ve H.B. isimli şüphelilerin, ifadelerinin alınmalarının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

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