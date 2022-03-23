Hastanede ‘kendimi bıçakladım’ demişti, cinayetten yargılanan eşi tahliye edildi

Kahramanmaraş'ta yaralı olarak götürüldüğü hastanede "Kendimi bıçakladım" dedikten sonra ölen 1 çocuk annesi Sevgi Gevşek'i (27) kasten öldürme suçundan tutuklanan ve hakkında müebbet hapis istenen eşi Durdu Gevşek (28) hakim karşısına çıktı. Durdu Gevşek, eşini öldürmediğini, tokat dahi atmadığını söyledi. Sevgi Gevşek'e ilk müdahaleyi yapan sağlık çalışanları ile hastane polisinin de tanık olarak dinlendiği duruşmada Durdu Gevşek'in tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

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Geçen yıl 17 Kasım günü Sakarya Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir çocuk annesi Sevgi Gevşek, sokakta yaralı halde bulundu.

Ambulansla hastaneye götürülen Gevşek, nasıl yaralandığının sorulması üzerine ‘Kendimi bıçakladım’ derken, sevk edildiği Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde kurtarılamayarak 23 Kasım’da hayatını kaybetti.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada Durdu Gevşek, bir kadınla daha önce aralarında geçen yazışmaları eşinin görmesi üzerine tartıştıklarını, devamında da Sevgi Gevşek’in bıçakla intihar ettiğini öne sürdü.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede ise üzerinde kan lekesi bulunan bir bıçak ele geçirilirken, Durdu Gevşek tutuklandı. Soruşturma sonunda cumhuriyet savcısı, Gevşek hakkında eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması için hakkında dava açtı.

Durdu Gevşek’in babası İ.G. ile arkadaşı Ş.A.’nın da ‘suç delillerini yok etme’ suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianameyi düzenleyen cumhuriyet savcısı, Sevgi Gevşek’in otopsisinde 3 bıçak darbesi tespit edildiğini belirterek, yaralanmanın sayısı, niteliği ve şekli birlikte değerlendirildiğinde müteveffanın kendisini karın kısmından üç kez kesici delici aletle yaralayarak intihar etmeye çalıştığı şeklindeki eylemini hayatın olağan akışına aykırı buldu.

HANGİ HAMLEDE YARALANDIĞINI HATIRLAMIYORUM

Durdu Gevşek ile diğer sanıklar babası ve arkadaşı Kahramanmaraş 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya aileler ile tarafların avukatları katıldı. Eşini öldürmediğini ifade eden Durdu Gevşek, tartışmadan sonra eşinin kendi kendini bıçakladığını belirterek, “Bıçak vücuduna değdi, hangi hamlede yaralandığını hatırlamıyorum. ‘Durdu ölüyorum’ dedi, ben bunun üzerine yardım çağırmak için telefonumu almaya gittim sonra Sevgi kapıdan dışarı çıktı.”

AKLANMAK İSTİYORUM

Ambulansla eşinin hastaneye götürüldüğünü, kendisinin de arkasından bir arkadaşıyla hastaneye gittiğini ifade eden Durdu Gevşek, şöyle devam etti:

“Doktorlardan biri bana ‘Şimdilik bir sıkıntı yok, 1-2 saat içerisinde gidersiniz’ dedi. 15-20 gün önce adli bir olaya karışmıştım, aileme karşı mahcup olmuştum. Doktor ‘1-2 saat sonra gidersiniz’ dediği için yine karakolluk olmayalım, eşimi karakol karakol gezdirmeyeyim, diye düşündüm.

Yanımdaki arkadaşım Ş.A.’ya ‘Git yengene söyle kazara oldu desin’ dedim. Ş.A., içeri gidip geldi, ‘Yengem polise zaten kendisini, kendisinin bıçakladığını söylemiş’ dedi.

Ben eşime tokat dahi atmadım, suçsuzum. 4,5 aydır tutukluyum, çocuğumun nerede olduğunu bilmiyorum, eşimi öldürmekle suçlanıyorum, eşimin mezarını dahi görmedim. Çevrede cinayet işleyen bir katil gibi görünüyorum. Ben aklanmak istiyorum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum.”

Suç delillerini yok etmekle suçlanan sanık Ş.A. ile Durdu Gevşek’in babası İ.G. de suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Sevgi Gevşek’e ilk müdahaleyi yapan sağlık çalışanları ile hastane polisinin de tanık olarak dinlendiği duruşma sonunda mahkeme heyeti Adli Tıp Kurumu’ndan raporunun beklenmesine, delillerin büyük oranda toplandığı gerekçesiyle Durdu Gevşek’in tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)



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