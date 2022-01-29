İstanbul’da feci yangın: 1 ölü

İstanbul Ortaköy’de 3 katlı ahşap binada çıkan yangın sonucu 85 yaşındaki Şakir Kaba hayatını kaybetti. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

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Ortaköy Mecidiye Mahallesi Gözlükçü Sokakta bulunan üç katlı ahşap binada saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

CİHAZA BAĞLIYDI

85 ve 75 yaşlarındaki karı kocanın yaşadığı öğrenilen binadan çıkan dumanları gören vatandaşlar, evdekileri kurtarmak için içeri girdi.

Vatandaşların müdahalesiyle 75 yaşındaki Nazmiye Kaba dışarı çıkartıldı ancak binadan yükselen duman ve alevler solunum cihazına bağlı olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Şakir Kaba'ya ulaşılmasını engelledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içindeki binaya müdahale etmeye başladı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Binaya giren sağlık ekipleri içeride kalan ve KOAH'lı olduğu öğrenilen Şakir Kaba'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri de bina içindeki çalışmalarına başladı. İHA

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