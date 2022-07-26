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Kilis’te balık tutarken çaya düşen muhtar boğuldu

Kilis'in Musabeyli ilçesinde, balık tutarken suya düşen köy muhtarı Menderes Tokdemir, boğuldu.

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Kilis’te balık tutarken çaya düşen muhtar boğuldu

Olay, dün gece Musabeyli’ne bağlı Dutluca köyünde meydana geldi. Afrin Çayı kenarında balık tutan Kaynaklı köyü muhtarı Menderes Tokdemir, dengesini kaybederek suya düştü. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin sudan çıkardığı Menderes Tokdemir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Tokdemir’in cansız bedeni, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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