Mersin’de şiddet gören köpeği polisler sahiplendi

Mersin’de sahibi M.B tarafından dövüldükten sonra iki katlı evin damından aşağıya atılan Rottweiler cinsi köpeği Mersin polisi sahiplendi. Köpeğin tedavisi ise sürüyor.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin'de sahibi tarafından şiddet görmesinin ardından iki katlı evin damından aşağıya atılan Rottweiler cinsi köpeği Mersin Polisi sahiplendi. Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nce sahiplenen köpeğin tedavisi sürüyor. Köpeğe eçiyet eden kiyşinin bakımsız bulunan güvercinlerine de el konuldu.

Konu ile ilgili Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Akdeniz ilçesinde 2 katlı inşaat halinde bir binada (M.B.) isimli şahsın Rottweiler cinsi köpeğe, kafasını duvara vurarak eziyet ettiği ve inşaat çatısından aşağı attığı konusuna alınan ihbar üzerine çalışma başlatıldı. Polisin yaptığı çalışmada köpeğe eziyet ederek damdan aşağıya atan M.B'nin gözaltına alındığı ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldığı belirtildi.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Polisin inşaatın çatı katında bulunan hayvanlar incelendiğinde, şiddete uğramış köpeğin yerinden kalkamayacak durumda olduğu, kırığa bağlı olduğu tahmin edilen sağ baldırında şişlik, sol gözünde kanlanma ve dişlerinde kırımalar olduğu görüldü. Ayrıca şahsın aynı alanda güvercin beslediği 2 adet güvercinin ölmüş halde olduğu, diğerlerinin ise tüy, göz kısımlarının sağlıksız ve tahmini enfeksiyon kaptığı uygun koşullarda beslenmediği anlaşılan 16 adet güvercin de bulundu.

GÜVERCİNLERE DE EL KOYULDU

Söz konusu 16 adet güvercin cinsi kuşa ve 1 adet Rottweiler cinsi yavru köpeğe el koyularak Mezitli Hayvan Kliniğine tedavisi amaçlı yatışı sağlandığı belirtilen açıklamada, şiddete uğrayan yavru köpeğin sürmekte olan tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nce sahipleneceği bildirildi.