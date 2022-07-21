Suruç eylemlerinde gözaltına alınan 16 kişi adli kontrolle serbest
Suruç katliamının 7. yıl dönümü nedeniyle Kadıköy’de düzenlenen eylemde gözaltına alınan 16 şüpheli, sevk edildikleri hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Kadıköy'de, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015'te terör örgütü IŞİD tarafından gerçekleştirilen 33 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısının yıl dönümünde eylem düzenlenmişti.
Eylemde gözaltına alınan 16 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.
Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan tutuklama, 14 şüpheli ise aynı suçtan adli kontrol talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
ADLİ KONTROL İLE SERBEST KALDILAR
Hakimlik, şüpheliler hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verdi.