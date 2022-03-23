Abone Ol

Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi

Amasya'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 09:00 - 23 Mart 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Edinilen bilgiye göre, Suluova'dan Oluz köyüne gitmek için yola çıkan Kadriye Aydoğdu yönetimindeki 05 ABD 813 plakalı işçi servisi Yıldızköy yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Olay yerine polis, 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Hemzemin geçitte feci kaza! 2 kişi yaralandı, 41 küçükbaş öldü İlginizi Çekebilir Hemzemin geçitte feci kaza! 2 kişi yaralandı, 41 küçükbaş öldü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
ABD AMASYA Kahramanmaraş kaza Polis