Üniversite öğrencisi genç kız yurttaki odasında ölü bulundu

Samsun'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki genç kız, kaldığı özel yurttaki odasında ölü olarak bulundu.

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Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan özel bir yurtta kalan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) birinci sınıf öğrencisi Ceydan Öztürk’ü (19) odasındaki yatağında hareketsiz halde fark eden arkadaşları, durumu yurt görevlilerine ve polise haber verdi.

Yurda giden sağlık ekipleri ve polis, genç kızın öldüğünü tespit etti. Genç kızın ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinoplu olduğu belirtilen genç kızın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Ceydan Öztürk’ün cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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