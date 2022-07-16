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Yüzmek için girdiği denizden çıkamadı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde denize giren 64 yaşındaki Ahmet Duran, hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Yüzmek için girdiği denizden çıkamadı

Doğu Karadeniz Caddesi 32 Evler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren vatandaşlar, suyun üzerinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu gördü.


Vatandaşlar, durumu cankurtaran ekiplerine bildirdi. Cankurtaran ekiplerince sudan çıkartılan talihsiz adam, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerine teslim edildi. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Duman (64), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Duman'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cenazesinin Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.
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