Bilim insanlarından “uzun Covid-19” uyarısı

Yunanistan'da yapılan bilimsel bir araştırma, bazı corona virüsü semptomlarını gösterenlerde "uzun Covid-19"un daha sık görüldüğünü ortaya çıkardı.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan’da yapılan bir araştırma corona virüsü bulaşan ve 5’ten fazla semptom gösteren hastaların “Uzun Covid-19” olarak da bilinen rahatsızlığa daha çok yakalandığını ortaya çıkardı.

Corona virüsünün haftalar ve hatta aylar süren semptomlarının en çok yaşlılar, obeziteyle mücadele edenler, kadınlar ve astım gibi rahatsızlığı olanlarda görüldüğü açıklandı.

Araştırma ile ilgili açıklama yapan Atina Üniversitesi Ulusal Yoğun Bakım Kliniği Direktörü Anastasia Kotanidou, “Çocuklar da korunmuyor. Onlarda da uzun Covid-19 görülüyor ve bu sayı hiç de küçük değil” dedi. Kotanidou, “Corona virüsü salgını bitse bile daha uzun bir süre boyunca uzun Covid sendromunu duymaya devam edeceğiz” dedi.

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