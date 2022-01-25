Tasarım dünyasında NFT karmaşası: Hermès, dijital sanatçı Mason Rothschild’e dava açtı

Fransız tasarım evi Hermès, Birkin çantalarının dijital versiyonlarını yarattığı için bir sanatçıyı dava etti ve lüks malların lisanssız kopyalarını durdurma savaşında sanal bir cephe açılmış oldu.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz yıl Beeple’ın NFT eserini 69 milyon dolara satışından sonra pek çok kişi NFT’lere yoğun ilgi göstermeye başladı. 2021 yılında ünlü bir müzayede evinin 150 milyon dolarlık NFT satışı yapması; sanat, gösteri, spor ve siyaset dünyasından birbirinden ünlü isimlerin NFT dünyasına girmesi, sosyal medya platformlarının da NFT için yeni hazırlıklar yapması sadece başlangıçtı.

Satışların hızla arttığı yeni dünya popülerleştikçe yeni sorunlarla da karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz günlerde Vincent Van Gogh'un “Yıldızlı Gece”sinden esinlenerek, resimler yapan Aja Trier isimli bir sanatçı, NBC News'e verdiği demeçte, eserinin Amazon'da veya başka yerlerde birçok kez çalındığını ve satıldığını söylemişti. Şimdi de tasarım devlerinden Hermès, Mason Rothschild isimli dijital sanatçıya dava açıyor.

ÜNLÜ MARKANIN ÇANTASINI RESMETTİ 42 BİN DOLAR KAZANDI

Los Angeles’ta yaşayan sanatçı Mason Rothschild, “MetaBirkins” adını verdiği sanat eserleri yaratıyor ve bunları web sitesinde NFT olarak satıyor. Sanatçının böyle bir resmi Aralık ayında 42.000 dolara sattığı söyleniyor.

Hermès, ise sanatçıyla ilgili bir telif hakkı şikayetinde bulundu ve Rothschild’e karşı yasal işlem başlattı. Tasarım devi, sanatçıyı çabuk zengin olmaya çalışan bir dijital spekülatör olmakla suçladı. New York’ta açılan davada Hermès, Rothschild’in ticari markasını soyduğunu söyledi.

Marka, MetaBirkins’in popülaritesi hakkında şunları söyledi: “Bu başarı, Hermès’in ünlü ticari markasını kullanarak elde edilmiş olmasıyla ilgili hiçbir şüphe yok.”

ANDY WARHOL ÖRNEĞİ VERDİ

Rothschild ise yasal işlemden korkmadığını söyledi. Sanatçı, Instagram’da yaptığı açıklamada, “Hermes’in iddiaları asılsız. Sahte Birkin çantaları üretmiyorum veya satmıyorum. Sanat eserleri yaptım. Andy Warhol’a Campbell’ın çorba kutularını betimleyen sanat eserleri yapıp satma hakkını verdiği gibi, ben de Birkin çantalarını tasvir eden sanat eseri yapma ve satma hakkına sahibim.”

Hermès ise Rothschild’in yorumuna karşı çıkıyor. Marka, tüketicilerin yanıltıldığını ve Hermès’i, Birkin markası altında satılan ürünlerin tek kaynağı olarak tanımlama kabiliyetini baltaladığını söylüyor.

Modanın en seçkin ürünlerinden biri olan Birkins, sınırlı sayısıyla piyasada yüksek fiyatlara satılıyor. 2017 yılında bir Birkin, Hong Kong’daki bir müzayedede 400.000 dolardan fazla bir fiyata satılmıştı.

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