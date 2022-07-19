PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kayıp üniversite diploması aranıyor

Sevgili okurlarım, sizlerden her gün çeşitli mektuplar ve mesajlar alırım ve her birini tek tek okurum.

Bazıları sadece okunmak içindir, hemen anlaşılır.

Bazılarında ise çeşitli iddialar vardır.

Onlar belgelerle desteklenir. O takdirde o mektupları ve mesajları dikkate almak gerekir.

★★★

Elime birkaç gün önce ulaşan bir mektup onlardan biriydi…

Bir okurum ilginç bir konuya değinmiş ve belgelemişti.

Mektup aynen şöyle:

“Sayın Emin Çölaşan. Ben İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Yüksek Okulundan 1974-1975 öğretim yılı güz döneminde mezun oldum.

Diplomalarımız Sultanahmet'te çıkan yangında bina ile birlikte yandı.

Sürücü ehliyeti, iş başvurusu, askerlik, serbest muhasebeci, mali müşavirlik ruhsatı için okulumuzun hazırladığı geçici mezuniyet belgesini kullandım.

Daha sonra ise ihtiyaç hissetmediğim için diplomamın tekrar hazırlanması amacıyla bugünkü adı ile Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesine müracaat etmedim.

Ancak bazı muhteremlerin diplomasının bugüne kadar bulunmamasını dikkate alarak, diplomamın hazırlanarak tarafıma verilmesini için Mayıs 2022'de Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesine başvuruda bulundum.

Fotokopisini ekte sunduğum diplomam bir ay içerisinde hazırlandı ve tarafıma imza karşılığında teslim edildi.

Hak edilerek alınan diploma yansa bile 47 yıl sonra sahibine verilebiliyorsa, her mezunun diplomasının da çıkarılıp verilmesinin mümkün olduğunu belirtmek isterim. Saygılarımla. Adnan Afacan.”

★★★

Aradan böylesine uzun yıllar geçmiş ve Adnan Bey üniversite diplomasının peşine düşmüş…

Ve almayı başarmış.

Peki ama Adnan Bey bunları bana niçin yazmış?

Mektubunda ‘bazı muhteremlerin diploması' diyor. Kimdir onlar?

Aksaray Yüksek Okulundan yine yıllar önce mezun olan, okul binası yanan, ancak diploması bir türlü ortaya çıkmayan Recep Bey'i kastettiği kesin.

★★★

2023 seçimlerinde Recep Bey yine partisinin cumhurbaşkanı adayı olacak.

Bu da kesin.

Anayasa uyarınca cumhurbaşkanlığına aday olacak kimsenin yüksek öğrenim yapmış olması gerekiyor. Koşullardan biri bu.

★★★

Ancak gelin görün ki cumhurbaşkanı adayımızın üniversite diploması bir türlü ortaya çıkmıyor. Diplomayı gören yok.

Sadece Aydın Ayaydın isimli bir şahıs aksine iddiada bulundu ve “Ben onun diplomasını gördüm” dedi.

Ne zaman gördü, nasıl gördü, bilinmiyor!

Sanki ortada kötü veya utanılacak bir durum varmış gibi devletin ilgili makamları da bu konuda sessiz kalır mı, sansür uygulaması yapar mı!

Recep Bey gibi bir ‘ekonomist' üniversite diplomasını gizler mi!

Örneğin kapatılan o yüksek okulun sonra bağlandığı Marmara Üniversitesi bu konuda niçin sessiz kalır!

★★★

Anlaşıldığı kadarıyla bu diploma konusunda bazı ciddi kuşkular ve sorulması gereken epeyce soru var.

Recep Bey'in neredeyse bütün yaşam öyküsü ortada.

Örneğin iş adamlığına soyunup sucuk ticareti yaptığını, İETT'de çalıştığını, futbol oynadığını ve sonrasında siyasetteki öyküsünü hepimiz biliyoruz.

Meçhul kalan ve gün yüzüne çıkarılmayan tek şey onun üniversite diploması…

Ama doğrusunu isterseniz meçhul kalan bir şeyler daha var!

Üniversite yıllarından kendi anlattığı bir tek anısı, kendisini o yıllardan tanıdığını söyleyip anılarını paylaşan herhangi bir arkadaşı, öğrenciler veya hocalarıyla çekilmiş bir tek fotoğrafı bile yok. Varsa da biz görmedik.

★★★

Sanırım bu diploma sorunu haziran 2023 seçimleri öncesinde muhalefet partileri tarafından yeniden gündeme getirilecek, olduğu iddia edilen, ancak ortalıkta görülmeyen diplomanın akıbeti kendisine sık sık sorulacak.

Belki bu yüzden başı

siyasi açıdan derde girecek, sıkıntı yaşayacak.

Böylesine büyük bir dünya liderine akıl vermek bizim gibi sıradan vatandaşların haddine düşmez ama kendisine naçizane tavsiyem, hiçbir siyasi zorlamaya gerek kalmadan bu diplomanın orijinalinin bir an önce ortaya çıkmasını sağlamasıdır.

Aynı okulu bitiren vatandaş Adnan Afacan 47 yıl sonra diplomasını istemiş ve almış…

Recep Bey bir emir versin, eline ulaşması yarım saati bile bulmaz.

Bunda saklanacak, gizlenecek, utanılacak bir şey yok ki!