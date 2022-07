PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Güzel haberler!

Akıl verenlerin çağrısına uyup güzel haberler de yazmak isterim. Açım, yoksulum, susuzum, uykusuzum diye kıvranıp avunma anlatmayan haberler, bu ülkede hiç mi yok?

Var.

Arayan bulur!

Örneğin dünyanın en güçlü takımlarından Manchester City'nin futbolcularından İlkay Gündoğan'ın Balıkesir'de davullu, zurnalı, kına geceli düğün yapması, nereden bakarsan yurt gerçeklerini yoklayan ve insanın içini ısıtan, güzel bir haber: İlkay Gündoğan, dünyanın seçkin futbolcuları arasına girmiş. Alman vatandaşı da olduğu için Alman Milli Takımı'nda da oynuyor. Faslı model güzel bir kıza aşık olmuş, Danimarka'da nikah kıyıp evlenmişler. Bu evliliği “memleket düğünü” ile de taçlandırıp Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde kına gecesi düzenleyerek devam ettirmişler.

Çalmış zurnalar.

Vurmuş davullar.

Halaya durmuş insanlar. Gelin bindallı giymiş. Damat beyaz gömlek; alkışlar arasında karşılıklı oynamışlar. Dursunbey'de herkes memnun, mutlu, gururlu, kıvançlı…

İşte güzel haber.

★★★

Almanya, 60-70 yıl önce eğitimsiz, becerisi olmayan, şehir bile görmemiş Anadolu köylülerinden toprak insanlarını çöpçü, işçi, bekçi olarak çalışsınlar diye davet etti… Gidenler; birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak ve onların çocukları, torunları Anadolu'dan kopmadılar. Ruhtan ruha ateşler tutuşturarak gelip yine kendi ülkelerinin suyunda, havasında, toprağında, gelenek ile göreneğinde iyilik, güzellik, yaşama sevinci buldular ve bugün de futbolcu İlkay Gündoğan örneğinde olduğu gibi buluyorlar.

Ne var ki!

70 yıl sonra!

Yine el kapısındayız!

Doktorlar gitti.

Mühendisler de…

Biyologlar da…

Kimyagerler de…

Almanya bu kez Türkiye'den eğitimli, bilgili, deneyimi olan kalifiye emek istiyor. Kuşkusuz yine ucuza çalıştıracaklar ama Türkiye'deki “yüksek enflasyon- düşük ücret cehennemi şartlarına” göre Almanya “emekçi cenneti” sayılır.

Koşarak gidecekler.

Almanya, hava alanlarında; “gelen yolcu- giden yolcu- İnen uçak- kalkan uçak- gelen kargo- giden kargo” işerine yapışacaklar, çalışacaklar, çalışacaklar…

Şimdi havaalanı işletme eğitimi ve becerisinden geçmiş olanlar ile yeme-içme sektörü ve konaklamada (otellerde) iş tecrübesi olan değeme aşçılar ile otelleri çekip çevirecek insanlarımızı istiyor Almanya… Bir de kuşkonmaz hasadı mevsiminde tarlada çalışacak en az lise mezunlarımıza kapılarını açacakmış!

★★★

Türkiye, son 20 yılda o kadar gelişti, o kadar iyiye gitti, o kadar yüksek bilgi ve beceri potansiyeline ulaştı ki, Almanya gibi bir ülkeye havaalanlarını, otellerini, kuşkonmaz tarlalarını çekip çevirecek eğitilmiş işgücü gönderiyoruz.

Almanya'da çalışacaklar.

Euro biriktirecekler.

Türkiye'ye gönderecekler.

Döviz açığına ilaç olacak!

Türkiye'deki fabrikalar, tarlalar, seralar, işletmeler, ticarethaneler, esnaf dükkanları da “Suriyeli sığınmacının, Afganistanlı kaçağın ucuz emeği” ile üretilen mal ve hizmetlerin maliyetini aşağıya çekerek Avrupa pazarlarında rekabet şansı bulacak; ülkeye buradan da döviz akacak (!)

Çift taraflı güzellik(!).

Güzelin güzeli haber(!)

★★★

İnsan arayınca; böylesine çift taraflı güzellik anlatan haberleri bulabiliyor ancak bu süzme güzelliğe “soğuk su katacak çirkin pozisyonlar var” ben bu çirkinliği çözemiyor.

Acaba diyorum.

İktidar esiri olmuş TUİK, yüzde 176'ya dayanmış olan enflasyonu (ENAG hesabı) yüzde 79 göstermeyi Türk işverenlerine “ucuz emek imkanı yaratmak” için mi yapıyor?

Şüphelenmekteyim:

TUİK' in naylon hesabı sayesinde 20 yıllık iktidar, ücretleri gerçek enflasyonun çok altında tutarak; her yerli ve milli işçi, her yerli ve milli memur, her yerli ve milli emekçiyi “Türkiye'ye sığınmış Suriyeli ile kaçak girmiş Afganlının çalıştığı ücrete razı olmaya mecbur ve mahkum hale getirmiş olmuyor” mu?

★★★

Güzel haberleri de görüp yazmak isterim ama işçinin, memurun, emeklinin gelir artışını enflasyonun çok altında bir noktaya çivilerken; Meclis'te görüşmeler sırasında ve son anda torba kanunun içine maddeler sokuşturarak partili Diyanet İşleri Başkanı'nın ek göstergesini 8.000'den 9.000'e çıkartılmasının… Her bakanlık için peydahlanmış 4 bakan yardımcısını (hepsi de partili) “üst düzey devlet memuru yaparak” ömür boyu yüksek maaşlara kavuşturulmasının… TOKİ Başkanı'nın (o da partili) 7.000 olarak düzenlenmiş ek göstergesini 7.600'e yükseltilmesinin… Emekli milletvekillerinin; maaşları ve artı emekli maaşlarının (çift dikiş) aylık 90.000 TL'ye çıkartılırken asgari ücretli işçinin aylığının Suriyeli sığınmacının çalıştığı 5.500 TL'de tutulmasının… Ben neresinde güzellik, iyilik, adalet, hakkaniyet bulayım!