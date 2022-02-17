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Memurluktan çıkarılırsanız ikramiye alamazsınız

Hizmete başlama tarihim 1 Temmuz 1995. 4/c tescil tarihim 11 Temmuz 2003. Yaşım 43. Sigortalılık sürem 26 yıl 7 ay. Memurluktan çıkarılma durumum var. Bu durumda emekli ikramiyesi ve emekli maaşı almak için gereken süreyi tamamladım mı? Tamamladıysam yaşı mı bekleyeceğim? Tamamlamadıysam bir işe girsem kaç yaşı bekleyeceğim? İsmi saklı

4/c (Emekli Sandığı) statüsünden emeklilik için sigortalılık süresi değil, fiili hizmet süresi esas alınıyor. Emekliliğiniz için en az 25 tam yıl fiili hizmet süreniz olması ve 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla mevcut olan prim günü/hizmet sürenize göre belirlenecek emeklilik yaşınızı tamamlamanız gerekiyor. 11 Temmuz 2003'ten bu yana 25 yıl fiili hizmet süreniz yok. Memuriyet öncesi prim gün sayınızı belirtmemişsiniz. Toplam olarak 25 yıl fiili hizmet süreniz yoksa emekliliğiniz için gereken süreyi tamamlamamış durumdasınız.

Memuriyetten çıkarılmanız durumunda emekli ikramiyesi alabilmeniz için sadece 4/c kapsamındaki hizmetinizin emekli aylığı bağlanması için yeterli olması, bunun için de en az 25 tam yıl 4/c kapsamında fiili hizmet süreniz olması gerekiyor. Memuriyetteki fiili hizmet süreniz 25 yıldan az olduğundan, memuriyetten atılırsanız ikramiye alamazsınız.

İstifa ederseniz tazminat alamazsınız

1982 doğumluyum. 2003 Kasım ayında sigortalı oldum. 2007 Mayıs ayında bankada çalışmaya başladım. Sonrasında 2 çocuk nedeniyle 1 yıl doğum izni kullandım. Bunun dışında sigortalı olduğum tarihten itibaren kesintisiz çalıştım. İstifa ettiğim taktirde tazminatımı alma hakkım var mıdır? Diğer taraftan bankadan emekli olma ve sağlık haklarından faydalanma hakkım olabilecek midir? İsmi saklı

Emeklilik için 7000 prim günü ve 58 yaş ya da 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim günü ve 58 yaş koşullarına tabisiniz. Bu bağlamda, 7000 prim gününü tamamladığınızda ya da 4500 prim günüyle 25 yıllık sigortalılık süresini doldurduğunuzda emekliliğiniz için gereken yaş dışındaki koşulları sağlamış olur ve kendi isteğinizle işten ayrıldığınızda kıdem tazminatına hak kazanabilirsiniz.

An itibarıyla 7000 gününüz olmadığından, 4500 gününüz olsa da 25 yıllık sigortalılık süresini doldurmadığınızdan, işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanamazsınız. Ancak İş Kanunu'nun 24. maddesinde sayılan haklı nedenlerden birine bağlı olarak haklı nedenle işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanmanız söz konusu olabilir.

Çalıştığınız bankanın emekli sandığı varsa, yukarıda belirttiğim emeklilik koşullarını sağladığınızda banka emekli sandığından emekli olursunuz ve sandığın sağladığı sağlık yardımlarından yararlanırsınız.