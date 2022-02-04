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Enflasyonla mücadele

Türkiye İllüzyon Kurumu TÜİK'in bütün hokus pokuslarına rağmen, yıllık enflasyon yüzde 36'yı aşarak, son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı… Enflasyon rekoruyla derhal mücadele etmeye başlayan sayın hükümetimiz, Sezen Aksu'nun dilini kopartarak, medyamızdaki enflasyon haberlerini yeniden yüzde 10'lar seviyesine geri çekti.

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Dolar yükselirken zam yapılan benzine, dolar düştüğünde de zam yapılınca, sayın hükümetimiz derhal Bülent Ersoy'un şemsiyesini açarak, zam yağmuru manşetlerine karşı önlem aldı.

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Faizi düşürdük dediler, faizler patladı, sayın hükümetimiz derhal Edirne-İmralı paritesine müdahale edip, Selahattin Demirtaş'ın piyasa değerini düşürerek, faiz haberlerini dengelemiş oldu.

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Marketlerde zamlı etiketleri değiştirmeye yetişemiyorlar, bulaşık deterjanlarına bile alarm takılıyor artık, ayçiçek yağı anca bardakla alınıyor, tuvalet kağıdı kuyumcuda satılır hale geldi… Bu hayat pahalılığıyla derhal mücadele etmeye başlayan sayın hükümetimiz, Sedef Kabaş'ı tutuklayarak, en azından insan hayatının değerini ucuzlatmış oldu, habire “fiyatlar düştü, hayat ucuzladı” diye haber yaptığı için küfür yiyen yandaş medyanın rahat nefes almasını sağladı.

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Maydanoz dört lira oldu kardeşim, marul bile sekiz lira, biber taneyle, lahana çeyrek satılıyor, Türkçemize “çıkma sebze” diye bir kavram girdi, vatandaşın bütçesi anca çürük pırasaya, pörsümüş ıspanağa yetebiliyor, ucuz ekmek kuyrukları kar yağışında bile kilometreyle ölçülüyor… Bu gidişe derhal dur demek için kolları sıvayan sayın hükümetimiz, gidişatı durdurmaya, Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıya gidişine dur diyerek başladı. Mobese görüntüleri yayınlandı, böylece, Halk Ekmek'te hamsili mısır ekmeği satmayan Ekrem İmamoğlu'nun halktan gizli gizli hamsili mısır ekmeği yemeye gittiği ortaya çıktı. Küstah İngiltere büyükelçinin yerli ve milli kalkan tandırı beğenmeyip, fish and chips istediği öne sürüldü.

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Dünya dengelerini değiştirecek kadar doğalgaz bulduk dediler, İran borusundaki doğalgaz bile kesildi, ihracat hamlesine başlıyoruz dediler, organize sanayi bölgeleri karanlığa gömüldü, tarihin gelmiş geçmiş en büyük elektrik zammı yapıldı, vatandaş elektrik faturasını gördüğünde parmağını prize sokmuş gibi çarpılıyor… Sayın hükümetimiz bu berbat yönetimin sorumlusunu derhal tespit etti, çocuğun eline mikrofon tutuşturdu, “hain” diye bağırttı.

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Ocak ayı ekonomisi böyle geçti.

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Ve dün açıklandı… Türkiye İllüzyon Kurumu TÜİK'in bütün abra kadabralarına rağmen, enflasyon yüzde 48'i aştı.

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Şubat ayında da enflasyon rekoruyla derhal mücadele etmeye başlayacak olan sayın hükümetimizin, Mansur Yavaş'ın höşmerimcisinden, Genco Erkal'ın kalçasını kırmaya, Meral Akşener'in terörle mücadeleye zarar vermek için kasten covid olmasından, Bedri Baykam tablolarındaki cumhurbaşkanlığına hakaret manalarına kadar, güçlü bir önlem paketi açıklaması bekleniyor.