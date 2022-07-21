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Devlet adamı!

2015… Diyarbakır'a giden Necmeddin Bilal Erdoğan il genelindeki imam hatip okulu müdürlerini toplantıya çağırdı!

2017… Mersin'de parti genel başkanı gibi karşılandı. Mehter takımı önde o ve partililer arkada ‘Türkiye için evet yürüyüşü' yaptılar.

2018… Çanakkale Biga'da başkanlık sisteminin koalisyonsuz sistem olduğunun altını çizdi, “Başkanlık sistemi Tayyip Erdoğan varken değil, Tayyip Erdoğan yokken ihtiyacımız olan bir sistem” dedi!

2019… Gaziantep Nizip'te AKP'lilere seslendi: “Bugün burada Cumhur ittifakı var!”

2021… Hürriyet gazetesinden Fatih Çekirge'ye hedefini açıkladı: “Türkiye'ye döndükten sonra kendi kendime sordum. Ülkem için ne yapabilirim? Ve karar verdim. Hedefim insan yetiştirmektir.”

Mart 2022… Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Necmeddin Bilal Erdoğan'ı sarayında kabul etti. İkili baş başa görüştü.

Nisan… Suudi Arabistan Kralı'nın daveti ile iki günlük ziyaret için Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı, Milli Savunma bakanı, İçişleri bakanı, Ticaret bakanı, Adalet bakanı ve Kültür bakanı ile birlikte umre yaptı. Görüntülerde, Kralın davetine Necmeddin Bilal Erdoğan'ın da icabet ettiğini görüldü!

27 Mayıs… Hutbe Yarışması Türkiye finali Ayasofya'da yapıldı. Kazananlara ödüllerini İlim Yayma Vakfı mütevelli heyeti başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan verdi.

8 Haziran… Etnospor Kültür Festivali öncesi Dünya Etnospor Konfederasyonu başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan mühim açıklamalarda bulundu, “Türkiye geleneksel sporların dünyadaki cazibe merkezi haline gelecek. Aileler at binip ok atarken, çocuklar topaç atabilecek” dedi.

9 Haziran… TBMM başkanı ve İstanbul valisi ile birlikte vefat eden yazar, şair Mevlana İdris Zengin'in Eyüpsultan Camii'ndeki cenaze törenine katıldı.

10 Haziran… Etnospor festivalinde ‘birlik ve beraberlik' mesajı verip alkışlar arasında dövme dondurma kesti.

15 Haziran… Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Necmeddin Bilal Erdoğan'ı kabul etti.

16 Haziran… Ezanın yeniden Arapça okunmaya başlanmasının 72. yıldönümünde Adnan Menderes'in mezarı başında etkinlik düzenlendi. Programa İlim Yayma Vakfı mütevelli heyeti başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan katıldı.

23 Haziran… Palet Türk Müziği İlkokulu'nun öncülüğünde Dubai'de açılacak olan Arap Müziği İlkokulu'nun protokol töreni, Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) mütevelli heyet başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Emaar Properties Yönetim kurulu başkanı Mohamed Alabbar, Emaar Entertainment CEO'su Zeina Dagher ve ilkokulun kurucu temsilcisinin katılımı ile gerçekleşti.

26 Haziran… İstanbul'un fethi yıldönümünde Milli Okçu Mete Gazoz adına İstanbul'da dikilen menzil taşının açılışı Necmeddin Bilal Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

26 Haziran… İstanbul'dan Erzincan'a geçen lisanslı okçu Necmeddin Bilal Erdoğan, Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası açılış töreninde, “Türkiye okçulukta ciddi ivmelenme içinde” dedi. Sporcu olarak hedef ve menzil atışlarında yarıştı!

28 Haziran… Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) yüksek istişare kurulu üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, ‘Tecrübe Konuşuyor' programına katıldı, tecrübelerini paylaştı.

4 Temmuz… İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) yönetimi medya mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda mühim ifşaatlarda bulunan İHÜ mütevelli heyeti başkan vekili Erdoğan, “Batı yavaş yavaş bitiyor” dedi.

19 Temmuz… Araya bayram tatili girince yoğun programlarına ara veren Necmeddin Bilal Erdoğan'ın temaslarına Tahran'da devam ettiği ortaya çıktı!

İran'ın başkentinde Türkiye, Rusya ve İran Cumhurbaşkanları'nın katıldığı zirvenin Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği konseyi toplantısında Dışişleri bakanı, Savunma bakanı, MİT müsteşarının arkasında, Cumhurbaşkanı sözcüsünün dibinde yerini alan Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye'de gündem oldu.

Başka işi kalmayan muhalefet ve binlerce sosyal medya kullanıcısı, “Bilal Erdoğan bakan mı oldu, hangi sıfatla Tahran'daki delegasyonda yer alıyor” diye sorup konuyu diline doladı!

Yandaş medyadan önce merakınızı gidereyim… Hangi sıfatla olacak; eğitimden spora, politikadan seçime, tecrübe paylaşımından ikili ilişkilere kadar yurt içinde ve dışındaki yoğun programlarını gördünüz. Kaç güzide kuruluşun başkanı, başkan vekili, üyesi olduğunu ibretle okudunuz… Devlet adamı sıfatıyla!

Delegasyona Necmettin Bilal Erdoğan alınmayacak da ‘Bay Kemaaal mi alınacaktı? İyice belli oldu, memleket idaresinden zerre anlamıyorsunuz!