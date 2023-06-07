İki gündür yaşananlar nükleer panik yaratmıştı: Baba Vanga yine mi bildi?
"Balkanların Nostradamus'u" olarak tanınan Baba Vanga'nın 2023 için ortaya attığı bir kehanet daha gerçek oluyor.
1996’da henüz 75 yaşındayken yaşama veda eden Bulgar kahin Baba Vanga’nın 2023 için ortaya attığı kehanet gerçek oluyor…
Ölmeden önce Covid-19 salgını, 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana’nın ölümü ve Çernobil felaketi gibi olaylar hakkında açıklamalarda bulunan Baba Vanga, 2023 yılı için de bir nükleer felaket öngörmüştü.
Baba Vanga’nın geçmişte yaptığı açıklamaları inceleyen uzmanlar, ünlü kahinin 2023 yılında “büyük bir nükleer santralde” patlama meydana geleceğini söylemişti. Nükleer santraldeki patlamanın Asya üzerinde toksik bulutlar oluşturacağını öngören Baba Vanga, bölgedeki diğer ülkelerin de bu zehirli gazlardan etkileneceğini aktarmıştı.
EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ RİSK ALTINDA
Bir yılı aşkın bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında, dün kritik bir gelişme yaşanmış ve Ukrayna'nın güneyinde bulunan ve Rusya'nın kontrolü altına giren Herson bölgesindeki büyük barajlardan biri olan Nova Kakhovka Barajı'na bir saldırı düzenlenmişti.