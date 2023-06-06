Ekonomi türbülansa giriyor

Rasyonel politikalara dönmenin Türkiye için zaruri olduğunu söyleyen Bakan Mehmet Şimşek’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunduğu eylem planı ekonomide sert bir U dönüşünün kaçınılmaz olduğunu gösteriyor.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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Nureddin Nebati'den görevi devralan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunduğu Ekonomi Politika Eylem Planı'nın ayrıntıları ortaya çıktı. “Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır” diyen Şimşek, ekonomide keskin bir U dönüşü sinyali verdi.

SERBEST PİYASA KOŞULLARI

Borsa Gündem'in yayınladığı Şimşek'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bakan olarak atanmadan önce yaptığı sunum, ayrıntılı bir eylem planının ilk işaretlerini veriyor. Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın (MB) bağımsızlığı başta olmak üzere, temel ekonomi politikalarında serbest piyasa kurallarına uyulması gerektiğine dikkat çekiyor. Şimşek, para piyasalarında bir kur şoku yaşanmaması için örtülü kamu müdahalelerinin kademeli olarak kaldırılması gerektiğine dikkat çekerken ekonomi yönetimi için giderek büyüyen bir soruna dönüşen Kur Korumalı Mevduatlar'ın ise MB'nin döviz rezervlerinin güçlenmesiyle birlikte sonlandırılabileceğine işaret ediyor. Ekonomi yönetiminin başına geçen Şimşek, enflasyonu düşürmeyi, MB'nin bağımsızlığını ve güvenilirliğini odağa koyduktan sonra sıkı para politikası ve reel faiz uygulanmasının kaçınılmaz

olduğuna işaret ediyor.

KEMERLER SIKILACAK

Kredi daraltılmasını da dosyasına koyan Şimşek, bu kapsamda kemerlerin sıkılması için düğmeye basacak. Serbest piyasa ekonomisinin yeniden tesisi için de finansal kontroller tedricen kaldırılacak, fiyat, kira ve kâr sınırlandırılmalarına son verilecek. Vergi teşvik ve muafiyetleri, uzlaşma, matrah yeniden düzenlemesi de serbest piyasa koşullarına dönüşün adımları olacak. Adrese teslim ihale döneminin de sona ermesi Şimşek'in hedefleri arasında. Bu kapsamda kamu ihalelerinde şeffaflık ve rekabetin tesisi, serbest piyasa koşullarına dönüşün bir parçası olarak ele alınacak. Örtülü sermaye kontrollerinin, MB yeterli döviz rezervine erişene ve kur baskısı hafifleyene kadar kademeli olarak gevşetilmesini de yapılacaklar listesine alan Şimşek, bu hamlesiyle spekülatif döviz/TL ataklarının önüne geçmeyi planlıyor. Cari açığı azaltmak için sıkılaştırıcı para politikası izlenecek ve bu politikanın araçları faiz oranı artışı, ekonomik büyümede yavaşlama, ithalatta azalma olacak.

Şimşek'in çantasında neler var

■ Enflasyonu düşürmek için politika faizi artırılacak.

■ Kredi hacmi daraltılacak, kemerler sıkılacak.

■ Serbest piyasaya dönüşte, finansal kontroller yavaş yavaş kaldırılacak.

■ Fiyat, kira, kâr sınırı üzerindeki kontroller son bulacak.

■ Kamu ihalelerin­de şeffaflık sağlanacak, rekabet koşulları tesis edilecek.

■ Örtülü sermaye kontroller kade­meli olarak gevşetilecek.

■ Kur Korumalı Mevduat, MB'nin döviz rezervi yeterli düzeye erişene kadar ve kur baskısı hafifleyene kadar sürdürülecek.

Sarıgül: Bakan ortodoks enflasyon heterodoks

Enflasyonu yüksek artış sarmalına sokan ‘heterodoks politikalardan dönüş' tartışılırken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ‘rasyonel politika' açıklamasından sonra açıklanan resmi enflasyon sonrası da eleştiriler geldi. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından Şimşek'e göndermede bulunarak “Bakan ortodoks, açıklanan enflasyon heterodoks… Sayın Bakanı rasyonel zemine bekliyoruz” dedi.