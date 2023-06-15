MHP’li başkan isyan etti: Yüzde 88.32 oy vermemizin ödülü bu mu?

Rize’nin İkizdere ilçesine yapılması planlanan HES’e bölge haklıyla birlikte ilçenin MHP’li Belediye Başkanı Hakan Karagöz de karşı çıktı. Karagöz, “İkizdere halkı, sesimizi Sayın Cumhurbaşkanı'na da duyuracağız, bizim kendisine yüzde 88.32 oy vermemizin ödülü bu HES mi diyor” ifadelerini kullandı.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cengiz inşaat tarafından ilçenin koruma altındaki İşkencedere vadisine yapılan taş ocağı için yaklaşık 2 yıldır mücadele eden İkizdereliler şimdi de HES'e karşı birleşti.

REİS HOLDİNG YAPACAK

Reis Holding tarafından yapılacak olan HES için 22 Haziran'da bilgilendirme toplantısı yapılacağının duyurulması üzerine bölge halkı ile birlikte İkizdere'nin MHP'li Belediye Başkanı Hakan Karagöz de projeye tepki gösterdi.

Daha önce de taş ocağına karşı ilçe halkının yanında olan Karagöz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada HES'i istemediklerini belirtti.

“CUMHURBAŞKANI’NA YÜZDE 88,32 OY VERMEMİZİN ÖDÜLÜ BU HES Mİ?”

Belediye Başkanı Karagöz açıklamasında yıllar önce de ilçede yapılmak istenilen 29 HES'e karşı hep birlikte hareket ettiklerini dile getirerek, halkın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevdiğini ve son Cumhurbaşkanlığı seçiminde de kendisine yüzde 88,32 oranında oy verildiğini hatırlattı.

HES projesinin yapılmak istenilen alanın birinci derece SİT alanı olduğunu belirten Hakan Karagöz, “İkizdere halkı 22 Haziran’da yapılacak olan ÇED toplantısına odaklandı bu toplantı burada kesinlikle yapılmayacak. Nasıl yıllar önce mücadele ettiysek yine edeceğiz sesimizi sayın Cumhurbaşkanına da duyuracağız, bizim kendisine yüzde 88.32 oy vermemizin ödülü bu HES mi diyor?” ifadelerini kullandı.

AKP'Lİ VEKİL TOPLANTININ YAPILMAYACAĞINI AÇIKLADI

İkizdere belediye başkanı Karagöz, vatandaşlar ve köy muhtarlarının tepkisi üzerine AKP Rize Milletvekili Muhammet Avcı da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Milletvekili Avcı, “İkizdere Dereköy mevkinde yapılmak istenen HES'le ilgili daha önce tarih ve yer bildirilen ÇED halkın katılımı toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından iptal edilmiştir. Rize'nin turizm hedefleri ile ilgili yaptığımız tüm master planlarda çok özel bir yere sahip olan İkizdere ilçe merkezimizin üst kotlarında kalan bölgenin tamamında hiçbir şekilde HES ve benzeri bir yatırımın yapılmamasını istiyoruz. Bu görüşümüzü ilgili bakanlıklara da bildirmiş durumdayız. Türkiye'nin en önemli Turizm destinasyonlarından biri olmaya aday olan bu bölgede doğa turizmini öne çıkarmak önümüzdeki süreçte yegane hedefimiz olacaktır” dedi.

İlginizi Çekebilir AKP’li başkanın pişkin savunması tepki çekti