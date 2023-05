PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Kızılay’da başka neler olmuş?

Bugüne kadar AKP'nin desteklediği Kızılay yönetiminin ne durumda olduğu son depremde anlaşıldı. Ahmet Lütfü Akar Kızılay eski genel başkanı, Nihat Adıgüzel de genel başkan yardımcısıydı. 2016 yılı Kızılay kongresinde, iktidarın baskısına rağmen liste çıkarmış, az bir oy farkıyla seçimi kaybetmişlerdi.

Kızılay, deprem bölgesinde çadır satmakla, bazı yöneticileri 12 yerden huzur hakkı almakla gündeme geldi. Ama bu kadar değil. Kızılay yönetiminin içinde neler olduğunu Akar ve Adıgüzel biliyor. “Kızılay Birlik Hareketi” kurulmasına öncülük ettiler. 2016-2022 döneminde hukuk dışı ve yasalara aykırı olduğunu öne sürdükleri işlemleri Kızılay delegelerine mektupla duyurdular. İşte, o mektupta yer alan iddialardan bazıları:

550 ŞUBE KAPATILDI

1- Kızılay delegelerinin 1/5'den fazlasının, tüzüğe uygun olarak 2017'de olağanüstü genel kurul yapılması talebi ile noterden ihtarname göndermelerine rağmen yönetim kurulu kararıyla hukuksuz olarak bu başvuru reddedildi.

2- Kızılay yönetimi, 81 ilde teşkilatlanan 672 şubeden 550'sini hukuksuz olarak kapattı, binlerce üyenin kaydını sildi. Kapatılmayan şubeler de iktidarın desteği ile Memur Sen'de kayıtlı üyeler toplu olarak üye yapıldı ve yandaş yönetimler oluşturuldu.

3- Personel tasarrufu ve daha yetkin personel istihdamı gerekçesiyle, 4 bin 500 çalışanından yarısının iş sözleşmeleri fesih edildi. Yerlerine AKP referansı ile ve şeffaf olmayan yöntemlerle işe alımlar yapıldı ve personel sayısı 15 bine ulaştı. Atılan personeller işe iade davalarını kazanmalarına rağmen işe başlatılmadı ve Kızılay milyonlarca lira tazminat ödeyip maddi zarara uğratıldı.

KURBAN ETLERİ BOZULDU

4- Kızılay'a bağış yolu ile vekalet vererek kurban kestirmek isteyen vatandaşların kurbanları önceki yıllarda Et ve Süt Kurumu'na kestirilirken, başta Yeryüzü Doktorları olmak üzere farklı derneklere aktarıldı. Bu durum şaibelere yol açtı.

5- Kurban Bayramı'nda Kızılay'a vekalet veren vatandaşların kurbanlarının kesimi için bir şirketle yapılan 3.8.2018 tarihli ‘kurban sözleşmesi' gereği kesilmesi gereken 6 bin büyükbaş hayvandan 2 bin 782'si kesilmemiş, Polonya'dan getirilen 2 tırda bulunan 151 adet karkas ise gümrükte yapılan analizleri sonucu ülkemize girişi uygun bulunmadığından bedeli dernek tarafından karşılanarak imha edilmişti. Kızılay 1 milyon 851 bin 402 Euro zarara uğratıldı.

KURBANLA YANILTILDI

Yurt içinde kesilmesi gereken kurbanların bir kısmı ihaleyi alan firma tarafından vatandaşın bilgisi dışında adı açıklanmayan iki ülkede kestirilip karkas et halinde ülkeye getirildi. Ayrıca kurbanların tamamının kesildiğine ilişkin noter, imam, sertifika, kesim görüntü kayıtları, hisse sahiplerine SMS bildirisi, yurt içi fiyattan yapılan bağış ile yurt dışında kesilen kurban arasındaki fiyat farkı ve kurban kesimleri her yıl devletin Et ve Süt Kurumu'na yaptırılırken neden özel firmaya verildiği de açıklığa kavuşturulmadan üstü örtüldü.

20'DEN FAZLA SUÇ DUYURUSU

6- Kızılay tüzüğü ve bağlı olduğu Kızılay – Kızılhaç Hareketi, kuralları gereği kâr amacı gütmeyen bir gönüllü hareketidir. Kızılay'ın seçilmiş yöneticileri, profesyonel kadrolar hariç hizmetlerinden dolayı hiçbir ücret almaz ve talep edemezler. Buna rağmen bünyesinde 12 adet anonim şirket kurularak, şirketlerin yönetim kurulu başkanlıkları ve yönetim kurulu üyelikleri, Kızılay yöneticileri ve siyasi iktidarın bildirdiği kişiler arasında paylaştırılmış ve birden çok huzur hakkı alınıyor.

İnsani yardım kuruluşu özelliğinden çıkarılıp holding haline getirilen Kızılay, gerçek özelliğini yitirerek kâr amaçlı bir kuruluşa dönüştürüldü. Belirtilen haksız ve hukuksuz uygulamaların yanı sıra, somut belge ve bilgilere dayandırılan 20'den fazla suç teşkil eden konuyla ilgili de tarafımızdan suç duyuruları yapıldı.

BİRLİK HAREKETİ

Kızılay'ın 6 Şubat depremindeki eksikliklerini de Kızılay'ın mevcut yönetimine karşı oldukları için Kızılay'dan uzaklaştırılanlar ayrıntılı olarak belirlemiş. Onların oluşturduğu “Kızılay Birlik Hareketi”, belirledikleri usulsüzlük ve yolsuzlukları yargıya taşıyor. Onlar, ayrıca şunları söylüyor:

“Atatürk'ün ismini verdiği Kızılay'ın yitirilen kurumsal kültür, değerler, ilkeler ve hafızasının yeniden oluşturularak, tüzüğünde yer alan temel ve kurumsal ilkeler çerçevesindeki gerçek işlevlerine tekrar döndürülmesi için mücadelemiz yılmadan devam edecektir.”

KINIK, GEREĞİNİ YAPMALI

“Mücadelemizde yanımızda durmayarak mevcut başarısız Kızılay yönetimini, 2016 genel kurulu başta olmak üzere destekleyenler, kurullarda birlikte görev alarak hukuksuzluklara imza atanlar, siyasi ya da farklı menfaat gerekçeleriyle, yönetime yakın durarak kendi çıkarlarına hizmet edenler var. Millet ittifakı iktidarında, Kızılay yönetiminde yer kapma düşüncesinde oldukları anlaşılan bu tür menfaat grupları hakkında detaylı bilgi edinilerek gerekli önlemlerin alınması da kurumun geleceği açısından büyük önem taşıyor.”

Kızılay, hiçbir iktidarın arka bahçesi olmamalı. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın, bu iddialara karşı cevabı varsa buyursun. Kınık'a düşen, Kızılay'ın daha fazla yıpranmaması için gereğini yapmak olmalı.