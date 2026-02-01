2 Şubat Pazartesi gecesi saat 01:09’da gerçekleşecek Aslan burcundaki dolunay, 2026 yılının en dikkat çeken dolunaylarından bir tanesi. Dünya Astrolojisi türünde Aslan burcu yönetme becerisiyle, yöneticilerle, monarşiyle bağdaştırılır. Aşağıdaki haritada görüldüğü üzere, Ay Tepe Noktasında Aslan burcunda yerleşmekte, içinde bulunduğumuz bölgede liderlerin odak noktasında olacağını göstermektedir. Ay’ın karşısındaki Kova burcunda yerleşen Güneş ve dört gezegen ise, yönetici figürlerinin aldıkları kararlara karşın muhalefetten seslerin yükseleceğini düşündürmektedir. Dünya Astrolojisinde Kova burcu çoğulcu yönetimlerle, demokrasiyle, insan haklarıyla, eşitlik ve adalet temalarıyla, halkların sesiyle ilişkilendirilir. 2 Şubat 2026’da gerçekleşecek Aslan dolunayını takip eden günlerde halkın liderlerin karşısındaki onaylamayan duruşunu, protestoları görmeye başlayabiliriz.

SERT VE ŞİDETLİ OLAYLAR

Kova burcundaki gezegen toplaşmasının içerisinde yer alan Mars ve Plüton, sert ve şiddetli olaylara, savaş atmosferini gerebilecek saldırılara işaret etmektedir. Mars, yönlendirici gezegen Plüton’la birlikte, dolayısıyla sert, şiddetli bir enerjiyi anlatıyor. Gezegen toplaşmasının bir parçası olan Merkür’ün Uranüs ile dik açıda olması, hava ve dron saldırılarına, güvenlik sistemlere yönelik saldırılara, sabotajlara, nükleerle ilgili risklere veya anlaşmazlıklara dikkat çekmektedir.

NÜKLEER ANLAŞMAZLIKLAR

Nükleerle ilişkilendirilen Uranüs 4 Şubat tarihinde direkte dönecek. 5 Şubat 2026’da Rusya ve ABD’nin nükleer güçlerini kısıtlayan son ikili anlaşma olan Yeni Stratejik Silah Azaltma Anlaşması’nın sona ermesiyle, küresel nükleer silah stoklarına ilişkin yasal olarak bağlayıcı sınırlamalar da sona erecek. Eğer bu iki ülke anlaşamazsa, dünya nükleer silahlanma dönemine girebilir. Haritada ikili anlaşmalar alanında yer alan Uranüs’ün Merkür’den kare açı alması, bu konuda anlaşmazlık riskine dikkat çekmektedir.

HANGİ BÖLGELER ETKİLENİYOR?

Bu dolunayın astroloji haritasında özellikle Kova burcundaki gezegen diziliminin yine Amerika bölgesine yakın iz düştüğünü görüyoruz. Aslında Pasifik Okyanusu civarına çok hat denk geldiği için Pasifik’te bazı sismik aktivite artışı, depremler olasıdır. Ve yine bilhassa Venezuela üzerinden geçen Mars-Plüton hattı çok sert bir hat. O bölgeye yönelik savaş enerjisini tetikliyor. Venezuela, Kolombiya, Brezilya, Bolivya civarından da geçiyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri için genel olarak baktığımızda Satürn-Neptün orta noktası Meksika’nın da olduğu sınırdan bölgeden geçtiği için o bölgede kaotik, zorlu bir etki devrede. Ve Amerika Birleşik Devletleri için yine düzensiz, kararsız ve dağınık görünen etkiler devrede olacak.

ABD

Dolunayın ufuk düzlemiyle çakıştığı hat Amerika’nın başkenti Washington’a yakın iz düşüyor. Haliyle ABD bu dolunaydan önemli ölçüde etki alacak. Halk protestoları görülebilir. Açık düşmanlıkları temsil eden 7.evde çok sayıda gezegen olması ve bunların arasında Mars’ın da bulunması, dışarıdan gelecek saldırılara da açık olacaklarını gösteriyor. O bölge için tepe noktasına iz düşen Uranüs, beklenmedik kararlara ve dengesiz çıkışlara da dikkat çekiyor. Uranüs’ün Başkan Trump’ın haritasındaki Mars derecesini tetikleyecek olması, liderin de beklenmedik bir zamanda saldırı alma potansiyelini gösteriyor.

İRAN

Haritayı İran’ın Başkenti Tahran’a göre çizdirdiğimizde, Uranüs’ün ufuk düzlemiyle hizalandığını görüyoruz. Bu da beklenmedik anda gelebilecek saldırılara, hava yoluyla ya da dronlarla saldırı alma potansiyeline işaret ederken, yine nükleer konusuna dikkat çekiyor. Dolunayı takip eden günler İran için çok kritik gözüküyor. Güney Ay Düğümünün Tepe Noktasındaki yerleşimi, rejim yönetiminin düşmesine veya önemli ölçüde zarar görmesine, lider pozisyonu tutan kişilerin kayba uğramasına veya ortadan kaybolmasına işaret ediyor.

ORTADOĞU

Ay’ın tepe noktasıyla çakıştığı bölge Türkiye’nin de bulunduğu bölgeye iz düşüyor. Rusya’dan aşağı inen hatlar Ukrayna üzerinden de geçiyor, Karadeniz üzerinden Orta Anadolu ve Akdeniz’e, Kıbrıs’a da iz düşüyor ve Afrika’ya iniyor. Dolayısıyla ülkemiz açısından da çok önemli bir dolunay. Hükümetin önemli kararlar alabileceği ama muhalefetin daha güçlü tepkiler gösterebileceği, özellikle halkla ilgili konularda hareketlilik, halkın protestoları gibi temaların çok ön plana çıkacağı bir zaman dilimi. Yani otorite figürlerine karşı duruş enerjisi devrede olacak. Bu Türkiye’nin orta bölgesinden geçiyor ve bilhassa Ankara üzerine iz düşüyor. Dolayısıyla politik açıdan türbülanslı bir zaman dilimine işaret ediyor. Uranüs ile dik açıda olan Venüs ve Merkür hattı da Ortadoğu’ya denk düşüyor.

AFRİKA

Kıbrıs da çok önemli olacak. Çünkü tepe ve ayak ucu noktası, yani meridyen tam Kıbrıs üzerinden geçiyor. Mısır’a iniyor, Sudan, Etiyopya, Güney Afrika’ya doğru iniyor. Demek ki Güney Afrika’da da yine böyle çalkantılı hareketler ve Kıbrıs konusunun yine türbülanslı bir şekilde gündeme gelmesi söz konusu olabilir.

DIŞ BAĞLANTILAR

Öte yandan, bu dolunayın Türkiye’ye göre haritasında yurt dışına yönelik gelişmeleri ifade eden Jüpiter retro olsa da bazı dış menşeli destekleri işaret ediyor. Ve çocuklar alanına denk düşen Satürn de çocukların geleceğine yönelik önemli bazı kararlar ve sorumluluklar alınacağını gösteriyor. Uranüs’ün haritanın diğer ülkelerle ikili ilişkiler alanına denk düşmesi de beklenmedik şekilde ikili ilişkilerde bazı güvenliğe zarar verecek gelişmelerin devreye gireceğini gösterebilir.

TÜRKİYE

2 Şubat tarihinde Aslan burcunda gerçekleşecek dolunay, Türkiye astroloji haritasının para hanelerini etkiliyor ve astroloji haritamızdaki şans noktasına da stresli açılar yapıyor. Dolayısıyla ekonomiyle ilgili konular açısından zor bir zaman dilimi olacak. Krediler, borçlar, ödemelerle ilgili sıkıntıların devrede olduğu bir zaman dilimi. Tehlikeli ve riskli birtakım durumlardan dolayı kayıplar da yaşanabilir bu ay içerisinde. Her koşulda vatandaşların ekonomik zorluklarının arttığı, iflasların da kendini daha fazla göstermeye başladığı bu zaman diliminde bankalarla, bankacılıkla ilgili konularda bazı kritik gelişmeler veya bu alandaki dönüştürücü etkiler devrede olabilir. Yönetimle ilgili konularda yine bazı belirsizliklerin devrede olabileceği bir zaman dilimi. Öte yandan, uluslararası ilişkilerde aracı rolümüzü üstlenmemiz gerekebilir.

DEĞERLİ MADENLER

Altın ve gümüşte yükseliş devam ederken, alternatif yatırım araçları olan platin ve bakır da değer kazanıyor. Şubat ayı platin için verimli olabilir. Bakır için ise Nisan sonrası daha fazla artış söz konusu olabilir. Bu konuda bilgi verdiğim videoyu linkten izleyebilirsiniz https://www.youtube.com/watch?v=68EpzHoNfsk

BITCOIN

2 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan dolunay da yine kripto, özellikle Bitcoin astroloji haritasını tetikliyor. Yani burada manipülasyonlar, hızlı düşüş, hızlı yükseliş gibi güvenilmesi zor ve istikrarsız iniş-çıkışlar olasıdır. Ama genel olarak, Bitcoin haritasında Kova burcunda yerleşmiş Kuzey Ay Düğümünün kendi pozisyonuna dönüş yapacağı 2026 yılının ikinci yarısından sonrasındaki transitler, Uranüs ve Plüton arasındaki üçgen açının çok aktif olacağı 2026 yaz aylarını dikkate alırsak, tüm bunlar Bitcoin’in hayli hareketleneceğini gösteriyor.

SİSMİK AKTİVİTE

Sismik aktivite açısından riskli bir zaman diliminden geçmekteyiz. Zira çok sayıda gezegen dizilimde bulunuyor. Ve sert, sarsıcı etkiler dolunaydan itibaren kendini göstermeye başlayabilir. Bu bağlamda 5-8 Şubat tarihleri arası özellikle dikkat çekiyor. Önemli gezegen hatları, bulunduğumuz bölgede de etkili depremler olasılığına dikkat çekiyor.

4-8 ŞUBAT ARASI DİKKAT ÇEKİYOR

4 Şubat’ta da Uranüs, direkt harekete dönmek üzere durağanlaşıyor. Merkür’ün Uranüs’le dik açısı 5 Şubat’ta, Venüs’ün Uranüs’le dik açısı 8 Şubat’ta kesinleşiyor. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda, 4-8 Şubat zaman aralığı arasındaki zaman diliminde sert ve sarsıcı hadiseler, isyankar konular, gelişmeler olasıdır ve pek tabii ki sismik aktivite açısından bu zaman aralığı dikkat çeker. Satürn’ün Koç burcuna geçiş yapacağı 14 Şubat civarında da Neptün’le kavuşuma ilerleyeceği bu tarih civarında da yine kaotik bir enerji akışı devrede olacak.

TEMKİNLİ VE TEDARİKLİ OLUN!

Merkür’ün ve Venüs’ün Uranüs ile dik açılarının etkili olacağı önümüzdeki günlerde iletişim, haberleşme, elektrik kesintileri olabilir. Bazı sistemlere erişimde sıkıntılar olasıdır. Temkinli ve tedarikli olmakta fayda var! Her zaman söylediğimiz gibi, bir kısım nakit para da bulundurmak iyi olur.

İLİŞKİLERE, ESTETİĞE DİKKAT!

Venüs-Uranüs karesinin etkili olacağı özellikle haftanın ikinci yarısında ilişkilerde beklenmedik gelişmelere, kopuşa sebep olabilecek olaylara açık olabiliriz. Şartları zorlamasak isabet ederiz. Kişisel bakım, estetikle ilgili girişimler, giyim kuşam alışverişleri açısından da uygun bir zaman diliminde değiliz.

EMPATİK DÜŞÜNCELER

İletişi gezegeni Merkür 7 Şubat Cumartesi günü Balık burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte empati de artmaya başlayacak. Karşılıklı fedakarlıklar ve düşünceli konuşmalar hedefini bulmaya başlayabilir.

GÜNEŞMERKEZLİ ASTROLOJİ

Güneşmerkezli gezegen geometrisine baktığımızda, 1 Şubat’ta kesinleşen Mars-Plüton kavuşumunu ve 3 Şubat’ta kesinleşen Venüs-Uranüs karesini, 6 Şubat’ta Merkür’ün Neptün ve Satürn ile kavuşumunu görüyoruz. Bu da bize bu dönemde güneş rüzgarlarının aktif olacağını gösteriyor. Sismik aktivite açısından da yine 3-6 Şubat civarındaki günler dikkat ekiyor.

HAFTANIN DEĞERLENDİRMESİ

2 Şubat Pazartesi gününe Aslan burcunda Dolunay ile başlıyoruz. Bu dolunay hayli sert, zorlu etkilere işaret ediyor. İlişkiler açısından zorlu bir gündeyiz, iletişimsel konularda da hayli sıkıntılar devrede olabilir. Parasal konularda, finansal konularda, ticaretle ilgili konularda zorlanmalar olasıdır.

3 Şubat Salı günü bir şeyleri düzeltmeye çalışabiliriz. Gereksiz eleştirilerden uzak durmalı ve kırıcı olmaktan da kaçınmalıyız. Öte yandan, eğitim, yayıncılık, iletişimsel konularda destekleyici etkiler devrede olacak gün boyunca.

4 Şubat Çarşamba günü Uranüs bugün direkt harekete dönüyor. Dolayısıyla, bir müddettir içe dönük olarak çalışan sarsıcı, sert etkiler, dışa daha fazla yansımaya başlayacak. Sismik aktivitede artış riski olasıdır. Yardımlaşmak, fayda yaratmak, saygın, etkili kişilerle görüşmek açısından günün özellikle ikinci yarısı kullanılabilir.

5 Şubat Perşembe gününün ilk yarısında bir şeyler boşlukta kalabilir. Günün ikinci yarısında yanılgılara, hayal kırıklıklarına açık bir zaman diliminde olacağız. Merkür-Uranüs arasındaki dik açı, beklenmedik durum ve yön değişikliklerine, ticari konularda streslere, iletişim kazalarına ve kesintilerine, aynı zamanda sinirsel gerginliklere de işaret ediyor.

6 Şubat Cuma sabah saatlerinde enerjimizi, eforumuzu daha dengeli bir şekilde ortaya koyabiliriz. Yapacağımız iş ve girişimlerde gücümüzü daha iyi dengeleyebiliriz. Sportif aktiviteler, yürüyüşler için uygun bir zaman dilimindeyiz. Akşam saatlerinde ilişkilerde daha rahat ilerleyebiliriz, sosyal ilişkilerden istifade edebiliriz, önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek için uygun bir zaman dilimindeyiz.

7 Şubat Cumartesi sabah saatlerinde etkili, sağlık konularına dikkatli olmak, dikkat etmek gerektiğini anlatıyor. Kişisel bakım, alışverişler için en azından öğle sonrası saatleri kullanabiliriz ama genel anlamda Venüs ve Uranüs arasındaki dik açı çok etkili olduğu için radikal büyük değişikliklere kalkışmamalıyız.

8 Şubat Pazar sabah saatleri duygusal açıdan hayli gergin olabilir. Venüs ve Uranüs arasındaki dik açının da etkili olacağı gün genelinde ilişkilerde beklenmedik durum ve yön değişikliklerine açığız. Kişisel bakım, alışverişler, güzelleştirme, estetikle ilgili konular ya da herhangi bir dekorasyonla ilgili girişim açısından uygun bir günde değiliz.