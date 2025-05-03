Takımlar sahaya çıkıp İstiklal Marşı söylenirken yüz ifadelerine bakıyorum, Galatasaray takımı diyor ki ‘Maç bir başlasa da işi bitirsek.’ Hepsi istekliler. Rakip takım da zaten tedirgin, düşme hattındalar.

Sarı-kırmızılılar 21’de 3-0, 31’de 4-0 yaptılar ve iş orada bitti. Defanstaki kademe hatasından bir gol yediler. Zaten maçta yaptıkları en büyük ve tek hata da oydu. Galatasaray ilk 45 dakikada futbol oynadı, ikinci 45 dakikada antrenman yaptı. Maçın kısa özeti buydu.

İkinci yarı Galatasaray, ‘İşi bitirdim, sakatlanmayayım önümüzdeki maçlara eksik kadro ile çıkmayayım’ düşüncesinde, Sivasspor da ‘Ya kardeşim zaten benim rakibim Galatasaray değil. Şimdi oynayacağım, topçum sakatlanacak. Gereksiz gol atsam ne olur, kendimi kurtaramayacağım’ diyerek oyunu rölantiye aldılar. İkinci yarı tabiri caizse al gülüm ver gülüm şeklinde geçti. İki taraf da haklıydı. Buna ‘Şike’ deseniz şike değil. Hangi futbolcu olsa bu tarz hareket eder.



Okan bile oyuncu değişikliğinde bence geç kaldı. Çünkü sarı kart sınırındakiler var, sakatlık olabilir. Daha erken değişiklik yapabilirdi. Görüntü şu: Bu maç başlarken Galatasaray’ın önünde 5 tane maç var. Sarı-kırmızılılarda geri sayım başladı. Nasıl bir geri sayım? Hani roketi atarsınız ya anons verirler: 5, 4, 3, 2, 1… Galatasaray takımı dün gece o havadaydı. 5 bitti şimdi 4’e bakıyorlar. Bu saatten sonra da şampiyonluğu vermeleri imkânsız gibi bir şey.



Dün gece yine gördük gerçeği. Osimhen’li Galatasaray, Osimhen’siz Galatasaray. Çok farklı. Hakeme iş düşmedi ama gösterdiği iki sarı kartta da hatalıydı. Manaj’ın dirseği Torreira kısa boylu olduğu, yükselemediği için suratına geldi. Öyle bir kart olmaz. Soruyorum ona aynı pozisyon bir kere daha olsa kırmızı verebilir misin? Hayır. Mertens’in sarısı, sarı değil. Çünkü

temas var. Sarı kart için hiç temas olmaması gerekir. Ama işte Mertens şaibeli. Pozisyon hırsızı

olduğu için kartı yedi.

Eski yaptıklarından yemedi, şimdi yedi. Galatasaray’da görevini yapmayan oyuncu var mıydı? Hayır. Oyunu enlemesine de boylamasına da iyi oynadılar. Skoru hak ettiler.