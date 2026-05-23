Beşiktaş'ta bu sezon yol ayrımına gidilen futbolcular, 5 kupa kazandı.

Devre arasında giden Tammy Abraham, Aston Villa ile UEFA Avrupa Ligi'ni;

'Bende yok' Ernest Muçi, Trabzonspor'da Ziraat Türkiye Kupası'nı aldı.

Kötünün iyisi rotasyon olabilecekken üç kuruş kazanmadan kiralanan Joao Mario, 90+3'te AEK'ya Yunanistan'da şampiyonluğu getiren golü attı.

Hiçbir şekilde kan uyumu yakalanamayan Jurasek, Slavia Prag'da kupa kazandı.

'Annem hasta' diyerek adeta kaçan Gabriel Paulista, Corinthians'ta kupa sahibi oldu.

Beşiktaş ise bu sezonu da kupasız geçti... Demek ki hata yalnızca oyuncularda değil, bu adamlar 'loser' değil... Giden oyuncular başka yerde kazanıyorsa sistemi de sorgulamak gerekir.