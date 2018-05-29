Kinoa salatası nasıl yapılır? İşte sağlık deposu kinoa salatası tarifi

Özellikle son yıllarda popülaritesi artan kinoa salatası nasıl yapılır? Tok tutması ve lifli yapısı sayesinde zayıflamak isteyenlerin öncelikli seçeneklerinden olan kinoa salatası tarifi haberimizde...

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Magnezyum açısından zengin içeriği ile sağlıklıo beslenmek isteyenlerin gözdesi olan kinoa salatası nasıl yapılır? Özellikle Instagram ve yemek sitelerinin paylaşımlarında sıklıkla rastladığımız Kinoa salatası tarifi ile hem sağlıklı hem de formda kalabilirsiniz. İşte Kinoa salatası tarifi ve yapılışına dair ayrıntılar…

Kinoanın pişirilmesi

– Kinoaları pişirilmeden önce yarım saat kadar suda bekletin.

– Daha sonra kinoanın tadındaki acılığın giderilmesi için süzgeçte bol suyla ve ovularak iyice yıkayın.

– Pişirmek için hazır olan kinoanın iki katı kadar su hazırlayın.

– Bir Bardak kinoa için iki bardak su olacak şekilde kinoa, suda, et suyunda ya da tavuk suyunda kaynamaya başlayana kadar yüksek ateşte pişirin.

– Su kaynamaya başlayınca tencerenin kapağı kapatılarak altını kısın.

– 15 dakika kadar kısık ateşte pişirin ve 5 dakika dinlenmeye bırakın.

KİNOA SALATASI

Malzemeler

– 1 su bardağı kinoa

– 1 adet orta boy salatalık

– 2 orta boy domates

– Maydanoz

– 1/2 limon suyu

– 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

– 1 tatlı kaşığı nar ekşisi

-Tuz

Kinoa salatasının Yapılışı

– Kinoayı 15 dakika suda bekletin ve 15 dakika boyunca haşlayın.

– Dereotunu, maydanozu, salatalık ve domatesleri ince ince doğrayın.

– Tüm malzemeleri karıştırın ve soslarını ekleyin.