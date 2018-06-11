Murat Daltaban’ın yönettiği Gergedanlar’a İskoçya’dan dört ödül

Murat Daltaban’ın yönettiği Gergedanlar (Rhinoceros), İskoçya’nın en önemli tiyatro ödülleri 'CATSCritics Awars For Theatre in Scotland 2018'de dört dalda ödül aldı. Sozcu.com.tr'ye konuşan Daltaban, "Son derece sıcak ve mütevazı bir ortam oluştu. Ödülü tüm salon hep birlikte almış gibiydik. Muhteşem bir samimiyet atmosferinde aldık ödülü" dedi.

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DOT’un kurucusu, oyuncu ve yönetmen Murat Daltaban’ın rejisörlüğünü üstlendiği ve Edinburgh'ta sahnelenen Gergedanlar (Rhinoceros) oyunu CATSCritics Awards For Theatre in Scotland 2018'de 7 dalda ödüle aday olmuştu.

Oyun, ‘En İyi Prodüksiyon’, ‘En İyi Erkek Oyuncu’, ‘En İyi Yönetmen’ ve ‘En İyi Müzik’ ödülünü aldı. Medyascope’a konuşan Daltaban, bu büyük başarıyla ilgili şöyle dedi:

‘TÜM SALON ÖDÜLÜ ALMIŞ GİBİYDİK’

Sozcu.com.tr’ye konuşan Daltaban, EIF, Royal Lyceum Theatre ve DOT’un en iyi prodüksiyonu aldığını belirterek, “En İyi Erkek Oyuncu’yu Robert Jack, Berrenger rolüyle aldı. ‘En İyi Müzik’ Oğuz Kaplangı’nın oldu. ‘En İyi Yönetmen’ ödülünü de ben aldım. Oyun, ‘En İyi Dekor’, ‘En İyi Ekip’ ve ‘En İyi Teknik’ ödüllerine de adaydı. Bizimle birlikte tüm salon çok coşkuluydu. Oyun çok ilgi görmüştü gösterildiği dönemlerde. Salon da bizim kadar mutluydu ödüllerden dolayı. Son derece sıcak ve mütevazı bir ortam oluştu. Ödülü tüm salon hep birlikte almış gibiydik. Muhteşem bir samimiyet atmosferinde aldık ödülü” dedi.