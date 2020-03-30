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Birce Akalay’dan destek videosu
Birce Akalay’dan destek videosu
Oyuncu Birce Akalay, sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.
Magazin 30 Mart 2020 - 09:29

Ev karantinası günleri bir yandan tüm hızıyla devam ederken sağlık çalışanları bu günleri yoğun bir stres ve tempo altında geçiriyor. Birce Akalay da onların bu tempolarının ve uğraşlarının boşa gitmemesi adına Instagram hesabından bir video paylaştı. Akalay yaptığı çağrıda hasta yakınlarına seslendi ve özellikle şu günlerde ziyaret konusunda daha hassas davranmalarını rica etti.

Akalay, benzer paylaşımlar yapmak adına meslektaşlarından da ricada bulunabileceğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

 

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