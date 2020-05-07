Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın bebek beklediği iddia edildi

Sinem Kobal'ın şu an 15 haftalık hamile olduğu ve Kenan İmirzalıoğlu ve Kobal'ın bir kız bebekleri olacağı iddia edildi... Çiftten henüz yalanlama gelmedi...

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile yaklaşık dört yıl önce evlenen ünlü oyuncu Sinem Kobal’ın 15 haftalık hamile olduğu iddia edildi. Çiftten konu hakkında bir açıklama ya da yalanlama gelmedi…

Kobal’ın uzun zamandır ailesi dışında kimseye söylemediği müjdeli haber, dün öğle saatlerinde duyuldu. Kobal'a binlerce tebrik mesajı geldi. Dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle çok dikkatli davranan çiftten Kobal, doktor kontrolü dışında dışarıya adımını atmıyor.