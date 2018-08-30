Meleklerin Aşkı 8. son bölüm izle | Meleklerin Aşkı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Meleklerin Aşkı dizisinin son bölümünde; Ekrem ve Rukiye yine karşı karşıya geliyor. Bezirgan ve Necmettin'in sohbeti eğlenceli anlara sahne olurken Yağmur, Melek'e mükellef bir kahvaltı hazırlıyor. Her şeyi anlayan Yağmur'la Melek'in kendilerini baş kahramanı olarak buldukları masal, mutlu sonla bitecekken Necmettin yüzünden yarım kalmıştır. Ama bu temsil; Melek'le Yağmur'un aralarındaki görünmeyen buzların bir nebze de olsa erimesine yardımcı olmuştur. Meleklerin Aşkı son bölüm izleme linkini haberimizde bulabilirsiniz.
MELEKLERİN AŞKI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Melek, hala eve dönmemiştir. Ama türlü bahanelerle evin yolunu tutmakta, Yağmur'u görmenin yollarını aramaktadır. Rukiye de bu durumun farkındadır. İki genç birbirlerine aşıklardır fakat tek engel Deniz'dir. Rukiye ilk defa bu kez Deniz'i aradan çıkarmak için bu kadar kararlıdır. Bir çok aşamadan oluşan planını devreye sokar.
“Deniz bizim aramızda olduğu sürece anca birbirimize uzaktan bakarız!” #AşkaEngel @Meleklerin_Aski #OyaBaşar #BerkayHardal pic.twitter.com/HpFe696bnn
— Show TV (@ShowTV) 30 Ağustos 2018
Rukiye önce Deniz'le Melek'in arasını açmaya, Deniz'i doldurmaya çalışır. Ama Deniz, Melek'i o kadar sevmektedir ki asla Melek'in aleyhine bir şey düşünmez. Rukiye, bu ilişkiyi içten çökertemeyeceğini anlayınca dış faktörleri devreye sokar. Deniz'in annesini, kendi evlerine çağırır. Ona, Yağmur'u gösterecek, kızının ne kadar yanlış bir yolda olduğunu anlatacaktır. Fakat bu da tutmaz. Kadın, Yağmur'a bayılmıştır. Bu durumda geriye yalnızca tek bir seçenek kalmıştır. Rukiye, son kozunu devreye sokar.
Gençler, kimsesiz çocuklara unutamayacakları bir bayram yaşatmış, soluğu evde almışlardır. Rukiye ise tabi ki bu sırada yapmıştır yapacağını. Deniz, Melek'le Yağmur'u karşısına alıp aralarından çekildiğini söyler. İki aşık, aralarındaki sis perdesi ortadan kalkınca birbirlerini görmeye başlayacaklar mıdır?
Meleklerin Aşkı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.