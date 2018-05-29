Reyting sonuçları açıklandı! Yasak Elma mı? Survivor mı? Söz mü? 28 Mayıs Pazartesi 2018 reyting kazananı…

28 Mayıs Pazartesi 2018 reyting sonuçları açıklandı! Survivor mı? Söz mü? Yasak Elma mı? sorusu da dün akşam itibarı ile yanıtlanmış oldu. İşte 28 Mayıs Pazartesi reyting sonuçlarına göre Totalde, AB'de ve ABC'de birinci olan program...

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Reyting sonuçları belli oldu! 28 Mayıs Pazartesi reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Survivor mı? Yasak Elma mı? Söz mü? Pazartesi reyting sonuçlarını açıklanmasının ardından günü birinci kapatan program hangisi? İşte reyting sonuçları ve dünün kazananı…

28 MAYIS PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

28 Mayıs reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde Söz 7,47 rating ile birinci, Yasak Elma dizisi 6,86 rating ile ikinci, Survivor yarışması 6,59 rating ile üçüncü oldu. AB puan türünde 7,21 rating alan Survivor birinci, 7,09 rating alan Yasak Elma dizisi ikinci, 7,00 rating alan Çukur üçüncü oldu. oldu. ABC puan türünde 7,09 rating alan Çukur listede birinci sırada yer alırken ikinciliği 6,92 ile Survivor, üçüncülüğü ise 6,71 rating ile Yasak Elma dizisi aldı.

28 MAYIS PAZARTESİ 2018 TOTAL SONUÇLARI

28 MAYIS PAZARTESİ 2018 AB SONUÇLARI

28 MAYIS PAZARTESİ 2018 ABC SONUÇLARI

İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

REYTİNG NEDİR?

İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir. Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.

Tek bir televizyon izlenme oranı (reyting) puanı, takip edilen bir bölgedeki seyircilerin belli bir dakikadaki sayılarının %1'ine karşılık gelir. Örneğin 2004 yılı itibarıyla ABD'de 109,6 milyon televizyonlu ev vardı. Dolayısıyla, 2004-05 izleme sezonu için, ulusal bir reyting puanı bu sayının %1 olan 1.096.000 eve karşılık gelir. Bir programın yayımında kullanıldığında, program süresince ortalama reyting puanı tipik olarak belirtilir. Reyting puanları genelde evhalkları için değil, belli demografik gruplar için verilir. Örneğin, 18-49 yaş grubu için bir reyting puanı, ülkedeki 18-49 yaş grubundaki insanların %1'ine eşdeğer sayılır.

Bir reyting puanı ile pay grubu farklıdır, reyting puanı tüm olasıl seyircilerin %1'ini ifade eder, pay puanı ise o an televizyon seyredenlerin %1'ine karşılık gelir. Dolayısıyla bir yayının payı, genelde reytingden daha anlamlıdır, özellikle toplam TV seyrinin düşük olduğu zamanlarda (gece geç saatler gibi).