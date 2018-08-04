Tolgshow’un bu haftaki konuğu kim? Tolgshow’da bu akşam Bollywood rüzgarı esiyor!

Tolgshow’un bu haftaki konuğu kim? Tolgshow’da bu akşam Bollywood rüzgarı esiyor!

Tolgshow'un bu haftaki konuğu kim? sorusu yanıt buldu. Fox TV'nin en sevilen eğlence programlarından Tolga Çevik'in baş rolde olduğu Tolgshow bu hafta yine çok renkli. İşte bu haftaki konuk ve konsepti tanıtan fragman...

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Programın bu bölümünde Tolga Çevik ve Ferit Aktuğ Hint dansı yapacak! İzleyiciye eğlenme garantisi veren program bu akşam saat 23:30 da Fox TV’de. İşte ayrıntılar ve yeni bölüm fragmanı…

Tolga Çevik'in “Arkadaşım” olarak sahneye çıktığı, ekranların en sıra dışı ve eğlenceli programı Tolgshow'a bu hafta Ferit Aktuğ konuk olacak. Aktuğ'un cebinde getirdiği sürpriz hediyesi izleyenleri kahkahaya boğarken, Aktuğ çocukken itfaiyeci olmak istediğini de ilk kez “Tolgshow”da açıklayacak. Çevik ile Aktuğ'un kebapçı oyunu izleyenleri kahkahaya boğarken, ikilinin birlikte yapacağı Hint dansı programa damgasını vuracak.

BU HAFTAKİ KONUK FERİT AKTUĞ…

Tolgshow’un'un ikinci perdesinde Tolga Çevik ‘Mr. Fogg', Sarp Bozkurt ise onun uşağı ‘Paspartu' olarak ekrana gelecek. İkilinin 80 günde dünyayı gezme macerasında başlarına gelmedik kalmayacak…

25 Film'in yapımcılığını üstlendiği, Gizemli Yönetmen Fırat Parlak, Minik Müzisyen Özer Atik ve Sarp Bozkurt'un da yer aldığı merakla beklenen Tolgshow'un yeni bölümü 4 Ağustos Cumartesi akşamı 23.30'da FOX'ta.

İŞTE FRAGMAN

