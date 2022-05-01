Ünlü çiftlerin beden dilleri, ilişkileri hakkında ne söylüyor?

Yeşil hat testi, bu hafta yalnızca TikTok'ta 11.2 milyar görüntülemeye ulaştı. Bir ilişkide kimin daha dominant olduğunu, kimin daha çok eşini izleyen biri olduğunu anlamak için yapılan test son günlerde çiftler arasında âdeta bir trend haline geldi.

Sozcu.com.tr

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Yeşil hat testi olarak adlandırılan test, bir ilişkide kimin dominant olduğunu belirlemek için bir fotoğrafta her bir partnerin vücuduna çizilmiş yeşil bir çizgi kullanıyor.

Test ilk olarak Mayıs 2020’de Twitter kullanıcısı Rivelino tarafından oluşturuldu. Bu, bir kişinin yeşil çizgisinin hangi yöne eğildiğine bağlı olarak, o kişinin ilişkideki tutumuyla ilgili bilgi veriyor. Teste göre; ilişkideki kişilerin başlarından bellerine kadar çizilen yeşil hattın eğilimine bakılıyor.

Beden dili uzmanı Mike Carter “İstediğimiz, sevdiğimiz ve güçlü bir şekilde hissettiğimiz şeylere fiziksel olarak eğilimliyiz” diyerek testin isabetli sonuçlarını vurguluyor.

İlişki koçu Rachel New ise testte görülen eğilmenin kişinin etkiyi kabul etmeye istekli olduğunu gösterdiğini, bunun da partnerinin önerilerini dikkate aldığı ve savunmaya geçmeden fikrini değiştirmeye açık olduğu anlamına geldiğini söylüyor:

“Erkekler bu eğilimde daha az görülüyor, bu yüzden eğer erkek eğiliyorsa, kendini güvende ve kendinden emin hissettiğinin çok iyi bir işareti. İdeali her iki eşin de eğilmesi.”

DailyMail de bu fenomen hale gelen yeşil hat çizgini ünlü isimlere uygulayarak beden dillerinden ilişkideki tutumlarını inceliyor.

MEGHAN MARKLE VE PRENS HARRY

Ailesiyle olmak için Atlantik’i geçen Prens Harry’nin, fotoğrafların çoğunda Meghan Markle’a yaslanması şaşırtıcı değil. Resmî nişan fotoğraflarında, düğün fotoğraflarında ve Oprah Winfrey ile geçen yılki skandal röportajda; Prens Harry her seferinde Meghan’a doğru eğiliyor.

JENNIFER LOPEZ VE BEN AFFLECK

2002’den 2004’e kadar nişanlı kalan ve ardından ayrılıp farklı ilişkilere yelken açan çift, 17 yıl boyunca birbirlerinden uzak durduktan sonra yeniden bir araya geldi.

Son fotoğraflarında birbirlerine sevgiyle eğilen çiftin fotoğraflarında bir değil iki çapraz çizgi var. Beden dili uzmanı Mike Carter, “Bu çok sevecen bir fotoğraf. Vücutları oldukça düz ama kafalarının açısı önemli. Düz bir kafa çatışmacıdır, ancak kafanızı bir açıyla partnerinize doğru eğmek daha sempatik ve çekicidir” diyor.

JADA PINKETT-SMITH VE WILL SMITH

Oscar’da yaşanan skandaldan sonra çiftin sıra dışı ilişkisi de sık sık yeniden gündeme geldi. Çiftin oldukça çalkantılı bir ilişkisi var. Beden dili uzmanı Carter, bu çalkantının da çiftin duruşlarına yansıdığını belirtiyor:

“Ona doğru eğilirken, başının açısı oldukça düz ve neredeyse ondan uzağa bakıyor. Bu, onun tarafından kontrol ediliyor olabileceğini gösteriyor. Ama aynı zamanda onun kolunu da tutuyor ve bu da onu koruduğunu gösteriyor. Yani eğilmesine rağmen onu arkadan yönlendiriyor. Karmaşık bir ilişki.”

KATE MIDDLETON VE PRENS WILLIAM

İster resmî basın çekimleri isterse Kate tarafından çekilmiş daha samimi aile fotoğrafları olsun, Cambridges’in dengeli ve kusursuz fotoğrafları dikkat çekiyor.

Çizgiler çok düz. Bu da eşit, paylaşılan bir dinamiği gösteriyor. Carter, uzun zamandır birlikte olan çiftin güven ve çatışma olmayan bir ilişki içinde olduğunu belirtiyor.

BORIS JOHNSON VE CARRIE JOHNSON

Carrie Johnson ve başkanın fotoğrafları ilişki dinamiklerinin son derece dengeli olduğunu gösteriyor.

Daha önce iki evlilik yapmış ve yedi çocuk babası olan Boris Johnson fotoğraflardaki duruşuyla, genç eşine ayak uydurabilecek kadar yetenekli olduğunu gösteriyor. Mike Carter, “Bu fotoğrafta yürüme şekillerinde gerçek bir simetri var. Birbirleriyle uyumlular, bu da ilişkilerinde eşzamanlılık olduğunu gösteriyor” diyor.

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