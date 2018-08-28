Makedonya gezilecek yerler: Vizesiz gidilebilecek ülkelerden olan Makedonya’nın gezi rehberi

Resmî adıyla Makedonya Cumhuriyeti, kuzeyde Sırbistan ve Kosova, batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile komşu olan bir Balkan ülkesidir. Şimdi, Makedonya'nın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını tanıyalım...

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Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Makedonya, yüzlerce yıllık dini yapıları, doğanın en güzel renklerini sunan milli parkları, heybetli dağları, akarsuları ve gölleri ve güleryüzlü insanları ile Türk vatandaşlarının vizesiz olarak seyahat edebileceği, 600 yıla yakın Osmanlı egemenliğinde kalmış bu eşsiz ülkenin gezilecek yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz…

MAKEDONYA GEZİLECEK YERLER

ÜSKÜP / MAKEDONYA MEYDANI

Üsküp'ün kalbinin attığı, Üsküp Meydanı olarak da bilinen 18.500 metrekare büyüklüğünde Makedonya'nın en merkezi yerlerinden biri olan Makedonya Meydanı, şehrin ve ülkenin sembolüdür. Meydan, başta Büyük İskender'in 33 metre boyundaki devasa heykeli olmak üzere çeşitli heykellere ev sahipliği yapıyor. Kentin buluşma noktası diyebileceğimiz meydan çevresinde bulunan birçok kaliteli mekanda dinlenme fırsatına sahip olabilirsiniz.

ÜSKÜP / TAŞ KÖPRÜ

Vardar Nehri üzerinde şehrin iki yakasını birleştiren Taş Köprü, şehrin simge yapılarından biri olarak değerlendiriliyor. Fatih Sultan Mehmet döneminde yapıldığı tahmin edilen köprü aynı zamanda “Fatih Köprüsü” olarak biliniyor. 12 ayaklı ve 214 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki köprüde, çeşitli kesimler tarafından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Vardar Köprüsü, Dušan (Duşan) Köprüsü ve en yaygın olarak da Taşköprü olarak adlandırılıyor. 1555 yılındaki depremde 4 ayağı tahrip olan köprü 1905 yılında onarılmış ve 1937 yılında da köprüye bir genişletme çalışması uygunlanmış. 1689 yılında Makedonya'nın büyük şehirlerinden Kumanova'nın dükü Karposh'un Taşköprü'de asıldığı iddia edilmektedir. 1944'te Taşköprü'ye Naziler tarafından patlayıcılar yerleştirilmesine rağmen, Üsküp'ün kurtuluşuyla patlayıcılar etkisiz hale getirilmiş ve köprü o olaydan hasar almadan kurtulmuştur.

ÜSKÜP / ÜSKÜP KALESİ

Şehrin en yüksek noktasında konumlanan Üsküp Kalesi, kenti kuş bakışı seyretmek isteyenlerin uğrak yerlerinden biridir. İlk olarak milattan sonra 5. yüzyılda Roma İmparatorluğu döneminde inşa edildiği düşünülen Üsküp Kalesi'nin, 518 yılındaki bir depremle yıkılmasının ardından Bizans İmparatoru I. Justinian (Birinci Jüstinyen), doğduğu yere bir eser kazandırmak amacıyla kaleyi yeniden yaptırmıştır. 1689 yılında yangın ve son olarak 1963 yılındaki deprem Üsküp Kalesi'nde büyük zararlara yol açmıştır. Günümüzdeki hali o depremden sonraki halidir. Makedonya Kültür Bakanlığı Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, Osmanlı dönemine ait eserlerin sergilenmesi için kaleye bir Osmanlı Müzesi yaptırmıştır.

ÜSKÜP / MAKEDONYA ARKEOLOJİ MÜZESİ

Orta Çağ mimarisi ile yapılan Makedonya Arkeoloji Müzesi Üsküp 2014 projesi ile şehre kazandırılan yapılardan biri. Vardar Nehri'nin kenarında yer alan 6.000 metrekare büyüklüğündeki müzede, tarih öncesi arkeoloji, ortaçağ arkeolojisi, nümizmatik, lapidarium gibi bölümlerde arkeolojik eserlere ek olarak cam objelerin, 15 balmumu heykelinin, 84 tablonun, video animasyonların, ve mozaiklerin bulunduğu müzede Türkiye'deki İskender Lahdi eserinin de bir kopyası sergilenmektedir.

Müzenin en değerli parçalarından kabul edilen İskender Lahdi, Türkiye'deki orijinaline göre %5 daha küçüktür.

STOBİ / STOBİ ANTİK KENTİ

1861 yılından bu yana kazıların devam ettiği Stobi Antik Kenti, bölgenin en önemli arkeolojik kazı alanlarından biri. Tam olarak henüz gün yüzüne çıkmayan antik kentin geçmişinin M.Ö. 7. yüzyıla kadar dayandığı ifade ediliyor. Stobi'de; Piskoposluğun Büyük Kilisesi, antik tiyatro, Poliharm'ın evi, Teodosiyan'ın Kalesi, büyük banyolar ve diğer kültürel kalıntıları, kutsal eserleri görebilirsiniz.

ÜSKÜP / MATKA KANYONU

Makedonya'da gezilecek en önemli doğal güzelliklerinden biridir. Üsküp'e 15 kilometre uzaklıkta olan matka kanyonunda tekne turu, kano ile gezinti ve trekking rotası oluşturarak doğayı ve huzuru en yakın hissebileceğiniz önemli aktiviteler arasında. Kanyonda 10 adet mağara bulunmakta ve bunlardan Virelo mağarası Dünyanın en derin yer altı su mağarasıdır. Ayrıca kanyonda Orta Çağdan Kalma Klise ve Manastır gibi tarihi yapılarda bulunmaktadır.

OHRİD / OHRİD GÖLÜ

Denizde seviyesinden 700 metre yükseklikte bulunan göl, Avrupanın eski ve en derin gölüdür. Derinliği 286 metre olup suyu oldukça berraktır ve bu özelliğiyle Dünyadaki en berrak suya sahip 4 gölden bir tanesidir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ohri Gölü, her yıl yerli yabancı pek çok insanı ağırlamaktadır

OHRİD / AZİZ YUHANNA KİLİSESİ

Bizans mimarisinin izlerini görebileceğiniz Aziz Yuhanna Kilisesi, Ohrid şehrinin gözde ziyaret noktalarından biri. Ohri Gölü'nün enfes manzarasını ayaklarınızın altına seren bu tarihi ibadethane, sarp bir kayalık üzerinde yer alıyor.