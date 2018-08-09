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Demi Rose, soğan filesiyle sokaklarda
Demi Rose, soğan filesiyle sokaklarda
Genç model Demi Rose, dün İspanya'nın İbiza Adası'ndaydı. Tatilde olan Rose, gündüz köpeği ile alışverişe çıktı. Giydiği soğan filesine benzeyen kıyafeti ise dikkat çekti...
Moda 9 Ağustos 2018 - 14:23

Seksi model Demi Rose tatil için İbiza’ya gitti. Dün köpeği ile sokakları gezerken görüntülenen 23 yaşındaki mankenin giydiği kıyafet oldukça dikkat çekiciydi…

Fotoğraflar: Kppicture.co.uk Facebook hesabından...

Demi Rose İbiza’da alışveriş yaparken…

Kıyafet, Demi Rose’un tüm vücut hatlarını ortaya çıkarmış, tranparan ve bir o kadar da seksi bir tercih olmuş. Ne var ki, crop top ve yüksek bel pantolondan oluşan iki parçalı kıyafet tam olarak soğan filesini andırıyordu.
demi-rose2-kppictures-co-ukHouse Of CB markasına tasarım aslında tığ işi. 118 Sterlin’den yani yaklaşık olarak 800 TL’den satılan bakır rengi kıyafetin bir çok benzeri de piyasada mevcut. Hatta neredeyse birebir aynı tarzda tasarlanmış kıyafetler 30 dolardan satılıyor…

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House Of CB markasına tasarım 118 Sterlin yani yaklaşık olarak 800 TL.

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Demi Rose’un kıyafeti soğan filesine benzetildi….

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