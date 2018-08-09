Demi Rose, soğan filesiyle sokaklarda

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Seksi model Demi Rose tatil için İbiza’ya gitti. Dün köpeği ile sokakları gezerken görüntülenen 23 yaşındaki mankenin giydiği kıyafet oldukça dikkat çekiciydi…

Kıyafet, Demi Rose’un tüm vücut hatlarını ortaya çıkarmış, tranparan ve bir o kadar da seksi bir tercih olmuş. Ne var ki, crop top ve yüksek bel pantolondan oluşan iki parçalı kıyafet tam olarak soğan filesini andırıyordu.

House Of CB markasına tasarım aslında tığ işi. 118 Sterlin’den yani yaklaşık olarak 800 TL’den satılan bakır rengi kıyafetin bir çok benzeri de piyasada mevcut. Hatta neredeyse birebir aynı tarzda tasarlanmış kıyafetler 30 dolardan satılıyor…