Kilo vermeye yardımcı beş mucize besin

Değişen yaşam koşulları, hareketsiz masa başı iş hayatı, stres, günlük hayat rutinleri derken sağlıksız beslenmekten dolayı obezite sıklığı her geçen gün artıyor. Türkiye’de her 3 kadından biri obezite sorunu ile karşı karşıya... Kilo vermenin başlıca anahtarı egzersiz ve diyet olarak nitelendirilebilir. Bunun yanında bir de yağ yakmaya yardımcı olan, metabolizmayı hızlandıran besinler var ki kilo verme potansiyelinizi artırır. Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, kilo verme potansiyelini artıran 5 mucizevi besini açıkladı.

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Dünya genelinde değişen hayat koşulları insanoğlunu hareketsiz bir yaşama itiyor. Değişen bu koşullar ne yazık ki hem dünya da hem de ülkemizde obezite sıklığını artırıyor. Türkiye'de obezite kadınlarda yüzde 41.5 erkeklerde ise yüzde 21.5'e yükselmiş durumda. Yani bu da Türkiye'de her 3 kadından ve her 5 erkekten birinin obeziteyle karşı karşıya olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Obezite, kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, bazı kanser türleri, solunum sistemi hastalıkları, kas-iskelet sistemi hastalıkları gibi pek çok kronik hastalığa zemin hazırlıyor. Ayrıca hayat kalitesi ve beklenen yaşam süresini olumsuz yönde etkiliyor. Diyetisyen Emel Terzioğlu Arslan, kilo vermeyi kolaylaştıracak aynı zamanda sağlıklı ve metabolizmayı hızlandıran 5 mucizevi besini sıraladı.

İŞTE O BESİNLER

KALSİYUM ZENGİNİ YOĞURT

Türk mutfağının olmazsa olmazlarından yoğurt, sofralarımızda hemen her gün tükettiğimiz bir besin. Yoğurdun sindirime yardımcı olması, osteoporozu önlemesi, kalsiyum ve fosfor ihtiyacımızı karşılaması ve özellikle karın çevresindeki yağların yakımına destek olması gibi birçok faydası var. Ayrıca protein içeriği de yüksek olduğu için daha uzun süre tokluk sağlar ve bu sayede besin alımını azaltır. İçerdiği konjuge linoleic asit sayesinde bel çevresindeki yağları yakmaya destek olur. Eğer zayıflama sürecindeyseniz diyetinizde yoğurda mutlaka yer verin.

BESİN DEPOSU YULAF

Sofralarımızda yulaf hala hak ettiği yeri bulamasa da yavaş yavaş beslenmemize eklediğimiz bir besin haline gelmiş durumda. Peki nedir yulafı bu kadar önemli kılan? Öncelikle yulaf, diğer tahıllara göre daha yüksek oranda posa içeriyor. Ayrıca demir, manganez, çinko, E vitamini, folat, diğer B grubu vitaminlerinin de iyi bir kaynağı. En önemli özelliklerinden biri iyi bir selenyum kaynağı olması. Selenyum, antioksidan etkiye sahiptir ve bu sayede DNA tamiri ve bazı kanser türlerinin riskinin azalmasında etkili.

Yulaf içerdiği beta glucan sayesinde kolesterolü düşürür, kan glikoz düzeyini dengeler, daha uzun süre tokluk sağlar ve bağışıklığı güçlendirir. Yapılan bir çalışmada kahvaltıda yulaf tüketenlerde tüketmeyenlere göre vücut kitle indeksleri daha düşük bulunmuştur. Lif içeriğinin yüksek olması nedeniyle kan şekerini dengeleyip uzun süre tokluk sağladığı için kilo verme sürecine destek olur. Ara öğünlerde veya kahvaltıda yoğurt ya da sütle rahatlıkla tüketilebilir.



İŞTAH AZALTAN ANANAS

Anavatanı Orta Amerika olan ananas, günümüzde tüm tropik bölgelerde yetişiyor ve kolayca ulaşılabilen bir meyve. İçeriğindeki bromelain enzimi sayesinde sağlık üzerinde birçok olumlu etkiye sahip. Ayrıca bol miktarda antioksidan, vitamin ve mineral içeriyor.

Bromelain enzimi kanın pıhtılaşmasını önleyerek kalp krizi ve inme riskini azaltır. Bunun dışında proteinden zengin gıdaların sindirimine yardımcı olur. Bir diğer önemli etkisi de ödem atımına yardımcı olmasıdır. Kilo verme sürecinde ise bromelain yağların sindiriminde görev alan lipaz enzimi ile birlikte çalışarak yağ yakımını hızlandırır. Ayrıca iştahı da azaltarak zayıflamaya yardımcı olur. 100 gram ananas sadece 50 kkal olduğu için zayıflama sürecinde ara öğünlerde rahatlıkla tüketilebilir.

ANTİOKSİDAN YEŞİL ÇAY

Camellia Sinensis L bitkisinin yapraklarının farklı farklı fermentasyon işlemlerine maruz bırakılması sonucu yeşil çay, oolong çayı ve siyah çay oluşmaktadır. Yeşil çay ise fermente olmamış çay yapraklarıdır. En önemli özelliklerinden biri antioksidan etkiye sahip kateşin polifenollerini bol miktarda içeriyor olması. Özellikle Epigallocathechin-3-Gallat (EGCG) yağ yakımını artırmaktadır. Ayrıca sempetik sinir sistemi aktivasyonunu artırdığı için metabolizmayı hızlandırır ve bu sayede enerji harcamasını da artırır. Yeşil çay ekstratı ile 3 ay boyunca 70 kişi üzerinde yapılan bir çalışmada hem vücut ağırlığında hem de bel çevresinde önemli şekilde azalma görülmüştür. Günlük önerilen miktar 2-3 fincan yeşil çaydır. Ancak özellikle tansiyon ve böbrek hastaları ile hamileler doktoruna danışmadan tüketmemeli.

KIRMIZI BİBER MUCİZESİ

Solanaceae familyasının Capsicum cinsinden olan acı kırmız biberin ana vatanı Güney Amerika. Ülkemizde de özellikle Güney Doğu Anadolu bölgesinde yetiştirilir. Yapılan çalışmalarda acı biberin içeriğinde vücudun bütününde önemli rol oynayan birçok aktif bileşen saptanmıştır.

Bunların en önemlilerinden biri kapsaisindir. Kapsaisin, kırmızı bibere acı özelliğini verir. Kapsaisinin ağrılı iltihap, romatoid artrit, Alzheimer gibi birçok hastalık üzerinde pozitif etkileri vardır. Ayrıca yapılan çalışmalar anti kanserojen etkiye sahip olduğunu da gösteriyor. Diğer etkilerinden biri de zayıflamaya yardımcı olması. Ayrıca diyette tükettiğimiz kırmız biber, enerji alımını baskılayabilir ve tokluk hissi sağlayabilir. Bu sayede de yemek yeme isteği azalır.