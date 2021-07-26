Pink, şort giydikleri için ceza alan Norveçli kadın hentbol takımını destekliyor

Pink, Twitter’da “Norveçli Kadın Plaj Hentbol Takımı’yla, formalarla ilgili çok cinsiyetçi kurallara itiraz ettikleri için gurur duyuyorum. Avrupa Hentbol Federasyonu asıl seksizm için ceza vermeli. Aferin hanımlar. Cezalarınızı memnuniyetle ödeyeceğim. Aynen böyle devam” yazdı.

Pop şarkıcısının hem maddi hem manevi desteğini alan takım, Instagram Hikayeleri’nde bir gönderi paylaşarak “Desteğiniz için çok teşekkür ederiz” yazdı.

Pink’e, hafta başında cezalara karşı çıkan tenis efsanesi Billie Jean King de katıldı:

“Norveçli Kadın Plaj Hentbol Takımı bikini altı yerine şort giymek istediği için para cezasıyla karşı karşıya. Erkek takımı şort giyiyor. Kadın sporcuların cinselleştirilmesine son verilmeli.”

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Disiplin Komitesi tarafından takım, oyuncu başına 1.500 € veya 150 € (15 bin lira – 1500 lira arasında) ödemesini gerektiren bir cezaya çarptırıldı.

Norveçli yetkililer, kararın ardından öfkelerini paylaştı. Norveç Voleybol Federasyonu başkanı Eirik Sordahl, ulusal haber ajansı NTB’ye şunları söyledi: “2021’de bu bir sorun bile olmamalı” dedi. Norveç Hentbol Federasyonu geçen hafta başlarında takıma verilen tüm cezaları ödemeye hazır olduğunu duyurdu.