Maça 1-0 önde başlamak inanılmaz moral getirir. Öyle oldu. Abraham’ın şutu defansa çarpıp, ağlara gidince Beşiktaş öne geçmişti.

Sahanın her bölgesini iyi kullanan ve temaslı oyunu benimsemiş görüntüsüyle Beşiktaş, Antalyaspor’a zor anlar yaşatmaya başlamıştı. Cengiz, Toure, Cerny ve Abraham hırslı görüntüleri ile oyunun rakip yarı sahada kalmasını sağlıyorlardı.

Uzun süre sonra Cengiz Ünder’in başarılı futbolunu izlemeye başlamıştık. ‘Artık iyi oynamalıyız, taraftar bizden bunu bekliyor’ duygusunu benimsemiş bir takım görüntüsü vardı sahada. Uzun süre sonra deplasmanda kornerden gol attığını da gördük Beşiktaş takımının. Cengiz Ünder, topu Djalo’ya başarılı kesmişti.

İlk devre sahada iyi top oynayan bir Beşiktaş vardı. İyi başlamak çok güzel de bunu sürdürmek daha önemli. Rıdvan inanılmaz kötü bir pas vererek olmayan pozisyonda Boli’ye golü attırdı. Antalyaspor büyük moral kazanırken, Beşiktaşlı oyuncular ‘Eyvah yine puan kaybedeceğiz’ düşüncesine dönmüşlerdi.

Haftada sadece bir maç oynayan bir takımın dinamik olamaması ve geriye yaslanması psikolojik bir vaka olmuş durumda. Bir türlü Sergen Yalçın’ın gözüne giremeyen Jota Silva, ani atakta Cerny’den aldığı klas pasla golü attı ve takımını bence inanılmaz rahatlattı.

Beşiktaş’ın forma renkleri gibi siyah-beyaz bir maçtı. Bu takım kırılganlığını nasıl yenecek merak ediyorum.