Beşiktaş'ta Necip’le yolların ayrıldığı resmi siteden paylaşılan bir yazı ile açıklandıktan sonra, yıllar öncesine gittim. Aklıma Şifo Mehmet’in jübilesi geldi. Onun dışında Beşiktaş’a büyük hizmetler vermiş isimlere karşı vedalar hep problemli olmuştu. Kulübün tarihine isimleri altın harflerle kazınan Metin-Ali-Feyyaz üçlüsü bile acayip bir şekilde Beşiktaş’tan kopmuştu. Bir şilt bile verilmemişti. Şöyle de düşünebilirsiniz, 2000’li yılların başından, minik takımdan bugüne kadar Beşiktaş forması giymiş, 17. sezonu geride bırakıp Rıza Çalımbay’ı bile geçmiş, Avrupa’da en çok maçta oynayan oyuncunuz olan takım kaptanınız görüldüğü gibi kulüp için elinden geleni yapmıştır. Mali yönden tahmin ediyorum hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bu profesyonel bir dünyadır ve ayrılık bu yüzden bazıları için de normaldir. Fakat ben böyle düşünmeyenlerin içindeyim. Öbür görüşe de saygı duyuyorum. En azından sezon sonuna kadar beklenip, sezon sonu teşekkür edilip, çok daha güzel bir veda olabilirdi. Başka bir düşüncem daha var acaba takım içinde teknik direktörün hoşlanmadığı bazı davranışlar mı oldu? Eğer böyle olduysa bunun da uygun bir dille açıklanması gerekir. PEKI Beşiktaş’tan gitmek için her şeyi yapan, tonla saygısız tavır içine giren Rafa Silva’ya neden Necip’e yapılan yapılmadı? İdmana çıkmadı, maça çıkmadı, oynamayı reddetti… Eğer birisi ile yollar bu şekilde ayrılacaksa bu isim Rafa olmalıydı, Necip Uysal değil.

Mert'e gelince… Bu sezon çok formsuz dönemler yaşadı. Buna rağmen Sergen Yalçın ona her maçta şans verdi. Kendisi iyi bir profesyonel. O da yedek kaldığı için yine bir problem mi oluştu sorusu aklıma geliyor. Çünkü Dünya Kupası var. Ve kendisi mutlaka A Milli Takım kadrosuna girmek istiyor. Bunun rahatsızlığını mı hissettirdi? Tahmin ediyorum böyle oldu. Bu satırları yazdığı sırada Fenerbahçe’nin Mert’le yakından ilgilendiği haberleri ön plana çıkmıştı. Ama orada da Ederson var. Nasıl oynayıp Dünya Kupası’na gidecek? Merak ettiğim de bu. Artık olan oldu. Fakat bu tarz vedaların biraz daha insanların kalbini kırmadan yapılması taraftarıyım.

Bir de Abraham konusu var. Acaba Teknik Direktör Sergen Yalçın, Abraham’dan memnun mu? Bunu çok merak ediyorum. Memnun değilse sözleşmesinden nasıl çıkılır? Yoksa yeni bir Chamberlain vakası yaşanır mı?

Beşiktaş futbolda ne kadar karamsar bir tablo çiziyorsa, basketbolda da o kadar ümit veriyor. Doğru planlamayı yapar, doğru oyuncular ve sizi hedefe götürecek Dusan Alimpijevic gibi başarıya aç bir koçu takımın başına getirirseniz, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes gibi dev bütçeli takımlara kafa tutarsınız. Umarım Beşiktaş yönetimi ve Başkan Serdal Adalı, basketbolda yaptığı doğruları futbolda da uygular.