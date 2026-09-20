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Trabzon’da önceki gün önce fırtına vardı.

Dün gece fırtına dindi sanıldı; meğer sadece formasını değiştirmiş.

Bu kez Papara Park’ta esti.

Karadeniz’in “Reis” sevgisi malum…

Thomas Reis dümenin başına geçti, karşısında dört yıllık şampiyon vardı.

Reis gemiyi öyle bir çevirdi ki Galatasaray’ın pusulası şaştı: 4-0!

Ama bu fırtınanın en sert dalgası Salah’tı.

Üç gol, bir asist…

Bir de 85 metrelik koşu.

50 metresinde top ayağında!

Forrest Gump koştu, Salah yolu tarif etti.

Galatasaray savunması ise pusulasını kaybetmiş balıkçı teknesi gibi peşinden sürüklendi.

REİS DÜMENE GEÇİNCE

Trabzonspor’un planı Galatasaray’ın zayıf karnını bulmuştu.

Sarı-kırmızılılar öne çıktı, Trabzonspor arkasındaki boşluğu gördü.

Salah orada bekliyordu.

Trabzon’un pasları ağ ördü, Salah o ağın içinden hamsi gibi sıyrıldı.

Her takıma karşı bu kadar işler mi bilinmez ama Galatasaray’ın üzerine cuk oturdu.

Ve Trabzonspor, teknik direktör krizinden çıktığı ilk gecede taraftarına şunu söyledi:

“Dümen bizde!”

OSIMHEN YOKSA…

Osimhen yoktu, Galatasaray’ın hücumunun dişleri de fazla görünmedi.

Leao 21, Sane 8 top kaybıyla Trabzonspor’un ekmeğine yağ sürdü.

Dört şampiyonluk büyük servet ama futbol kasası geçmiş başarılarla dolunca bazen ayaklar ağırlaşıyor.

Trabzonspor ise böyle bir geceye açtı.

Okan Buruk’un şimdi önündeki soru 4-0’dan büyük:

Bu takıma yeniden nasıl heyecan verecek?

Allah’tan milli ara var.

Galatasaray’ın Barcelona maçına kadar pusulasını bulması lazım.

Trabzon’da fırtına sadece uyardı, Şampiyonlar Ligi'nde pusula şaşarsa bedeli çok daha ağır olur.

Dört yıl üst üste şampiyon olmak bile o fırtınada koltukları korumaya yetmeyebilir.

Salah dün gece bunu hatırlattı.

Trabzonspor yeni Reisiyle dümeni kırdı.

Galatasaray fırtınada içinde yönünü kaybetti.

Karadeniz’de hava bir günde değişir.

Futbolda da…