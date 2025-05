Siyasi gelişmeler tadımızı-tuzumuzu kaçırdı.

Hele AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP Meclis Grubu’nda yaptığı konuşmadaki sözleri, siyasi çevrelerin de, toplumun da huzurunu yok etti! Şöyle dedi:

“Eskiler, keçiyi yardan uçuran bir tutam otmuş, derler. Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP’li telef olacak?”

Müthiş lâflar bunlar. “Telef olmak” sözü insanlar için kullanılmaz. Hayvanların ölmesi halinde “Telef oldular” denir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu bilmez mi? Elbette bilir ama hakaret ifade eden o sözcüğü, Cumhurbaşkanlığı’na aday olacak CHP’liler için kullanmakta bir sakınca görmedi.

Bu sert, haşin ve kırıcı davranışlarla ülkemizde siyaset daha da gerginleşiyor!

★★★

Orantısız konuşmalar huzursuzluk yaratmaktan başka bir işe yaramıyor. Ülke ekonomisi de, insanlarımız da zararlara uğruyor!

“Rahat bir nefes almak milletimize çok mu görülüyor?” bilemiyoruz.

Hemen her gün, siyasi kavgalar, gözaltına almalar ve tutuklamalarla, korku filmi izler gibi ürperiyor, heyecan ve endişe dolu bir hayat sürüyoruz!

Enflasyon, hayat pahalılığı, geçim derdi, yoksulluk da cabası!

Nedir çektiğimiz bu çile?

★★★

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda sorulan bir soru üzerine, kafasından geçen formülü anlattı.

CHP’ye göre, iktidar madem Ekrem İmamoğlu’ndan korkuyor, geçerli bir kanıt olmadan, gizli tanıkların ifadeleriyle onu cezaevinde tutuyor, öyleyse CHP’nin bir “B Planı” olması gerekiyor.

İmamoğlu’na siyasi bir yasak getirilirse CHP yarışı bırakacak değil elbette... Peki, ne yapacak?

O zaman Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş devreye girecek.

Halkın, Ekrem İmamoğlu’nu olduğu gibi Mansur Yavaş’ı da gönülden destekleyeceğine inanılıyor.

Yapılan araştırmalarda, insanların “İkisi de bizim sevdiğimiz, güvendiğimiz siyaset adamlarıdır. İkili formüle desteğimiz tamdır” dedikleri görülüyor.

★★★

Özgür Özel “Ekrem İmamoğlu’na yasak getirirlerse biz seçimi yüzde 70 oyla alır ve ‘Parlamenter Sistemi’ getiririz. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı, Ekrem İmamoğlu da Başbakan olur, ülke rahat bir nefes alır” diyor.

Formül iyi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması düşündürücü!

“Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda telef olurlar” sözü Mansur Yavaş’ı da, Özgür Özel’i de kapsıyor.

Ekrem İmamoğlu gibi, Mansur Yavaş’a da çelme takmak için (gizli tanıklarla) davalar açılabilir!

Toplumu geren bu sert, kırıcı ifadelerden sonra anlaşılıyor ki, ülkede adaletin ve güvenliğin sağlanmasını, ekonominin düzelmesini daha çok bekleriz!

Ne demişlerdi, ne yaptılar?

2018 yılında AKP’nin açıkladığı “Seçim bildirgesi” tam 360 sayfa idi!

Ekonomiden özgürlüklere, yasaklardan yolsuzluklara, demokrasiden adalete kadar her şey vardı içinde...

Uzun uzun anlatmışlardı:

“Yasakçı zihniyetle mücadele edeceğiz...”

“İrade ve cesaretle Türkiye canlanacak...”

“Güçlü Meclis... Güçlü Hükümet... Güçlü Türkiye...”

“Devlet bütün inanç gruplarına eşit mesafede olacak...”

“Demokraside üst lige çıkacağız!” vs.

Vaatler, vaatler, vaatler...

Bu sözler elbette ki, çok güzeldi ama bir türlü inanamıyorduk.

Referandumdan önce de buna benzer şeyler vaat etmişlerdi.

Hepsi söylediklerinin tersi oldu!

23 yılda “Yasakçı” bir ülke yarattılar!

Türkiye ekonomide de, adalette de, özgürlüklerde de küme düştü!

Şimdi “23 yıldır her şey sizin elinizde... Her kanunu dilediğiniz gibi çıkarttınız. Bir dediğiniz iki olmadı. Şimdi ‘Türkiye Yüzyılı, Aile Yılı, Her şey düzelecek’ filan diyorsunuz. Yapacak gücünüz olsaydı 23 yılda yapardınız. Bugüne kadar neredeydiniz?” diye sormakta haksız mıyız?

GÜNÜN SÖZÜ

“Her şey olabilir, beni de alabilirler!” (Mansur Yavaş)