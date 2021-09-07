Beşiktaş gururla sunar

Chelsea'den Batshuayi’yi 150 bin Euro ve Barcelona'dan Pjanic’i bedelsiz kiralayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin yönetimi, en yüksek bonservisi 3 milyon Euro’yla Ghezzal için Leicester City'ye ödedi.

Ali AYDIN

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Beşiktaş, yaz transfer döneminde ses getiren kulüplerin başında yer aldı. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig için iddialı bir kadro kurmak isteyen ancak bunu düşük bir kadro maliyetiyle yapmayı hedefleyen Beşiktaş, doğru stratejisiyle alkış topladı. Siyah-beyazlılar transfer döneminde 12 futbolcuya imza attırırken en yüksek bonservisi geçen sezonun yıldızı Rachid Ghezzal için 3 milyon Euro ile ödedi.

Kasadan 8 futbolcunun bonservis ve kiralama bedelleri için toplamda 7 milyon 350 bin Euro çıktı. Bedelsiz kadroya katılan 4 isimden 3'üne 1 milyon Euro'nun altına imza attıran Beşiktaş, sadece Teixeira'ya 2.3 milyon Euro maaş verdi. 150 bin Euro'ya kiralanan Batshuayi'ye 3.1 milyon Euro, bedelsiz kiralanan Pjanic'e ise 2.75 milyon Euro maaş verildi.